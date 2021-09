Your browser does not support the video tag.

A cronologia do misterioso caso de Gabby Petito A jovem de 22 anos iniciou uma viagem de sonho com o namorado Brian Laundrie pelos parques nacionais e desertos dos Estados Unidos. Mas o sonho virou pesadelo. A 30 de agosto a família de Gabby recebeu a última mensagem. Depois iniciaram-se as buscas que culminaram com a descoberta do cadáver da norte-americana.





Por Margarida Martins e Iúri Martins