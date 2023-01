Cerca de 70 mil israelitas protestaram este sábado nas ruas de Tel Aviv, em Israel, contra a nova coligação de direita do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu e as suas propostas de reformas judiciais para reduzir os poderes do Supremo Tribunal.

Segundo o jornal israelita Haaretz, a presidente do Supremo Tribunal, Ayala Procaccia, referiu no seu discurso de protesto que "um país em que os juízes saem para protestar é um país onde todas as linhas foram ultrapassadas".