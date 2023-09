LOVE BACK, Positive Growth

Nunca a importância da formação e do desenvolvimento pessoal foram tão evidentes como nos dias de hoje. Vários são os benefícios que representam, desde o crescimento e bem-estar pessoal, passando pelo aumento da rentabilidade e produtividade nos locais de trabalho até a uma melhor preparação para as exigências do mundo.





É neste sentido que nasce a Love Back que integra a Psicologia Positiva e a Psicogenealogia como ferramentas base de um processo de desenvolvimento pessoal e de alterações de comportamentos e perspetivas de vida.





Este projeto surge quando duas amigas, Felipa Terenas e Margarida Mourão, sentem a necessidade de crescer enquanto pessoas que têm um papel ativo na construção de um mundo onde todos se sintam melhor.





Na viagem que iniciam à procura de algo diferente, com substância e que as faça "apaixonar" por aquilo que fazem, tropeçam numa pós-graduação no ISCSP, na Universidade de Lisboa – Psicologia Positiva Aplicada.





Depois da conclusão deste curso, a certeza desse caminho e a vontade de fazerem algo por elas e pelos outros foi imediata.





"O crescimento pessoal positivo e terapia de integração positiva são as minhas ferramentas de trabalho. A vontade de quebrar ciclos menos positivos e a certeza de que há sempre algo para agradecer, mesmo no mais difícil dos momentos, são o meu mote", afirma Felipa Terenas.





Por essa e outras razões foi bastante fácil a decisão de ingressarem na Anne Ancelin Schutzenberger International School of Transgenerational Therapy" para estudarem Psicogenealogia e Terapia Transgeracional, onde terminam a certificação como terapeutas e continuam a formação para concluir uma certificação avançada.





"Este caminho abriu-me a um mundo de esperança: cuidar e curar as relações familiares, viver a gratidão de luzes dos nossos antepassados, devolver as sombras transgeracionais. Acredito que cada um de nós pode mudar o mundo, com simplicidade e pequenas ações", confirma Margarida Mourão.





A meio caminho fizeram, também, uma formação especializada em Inquérito Apreciativo e Terapia Breve Orientada para as Soluções, também no ISCSP.





Já como Terapeutas de Integração Positiva garantem que a Love Back, Positive Growth é o espaço seguro criado para receber quem vem por bem e, em conjunto, quer trabalhar o seu EU e "acordar" a ALMA.





A terapia pode ser feita presencialmente ou online, com flexibilidades de horários.





Tem também preparados alguns workshops para grupos que garantem uma dinâmica intensa e gratificante.

Conheça os serviços no site loveback.pt.

Para mais informações, os contactos são:

E-mail - loveback.fm@gmail.com

Site –www.loveback.pt

Instagram –love_back_fm

FaceBook – Love Back

Porquê fazer terapia com a Love Back?

- Conciliámos 3 instrumentos científicos da Psicogenealogia e da Psicologia.

- Somos pós-graduadas em Psicologia Positiva Aplicada.

- Somos terapeutas certificadas em Psicogenealogia e Terapia Transgeracional.

- Somos curiosas por natureza e por isso continuamos a estudar para aprofundar as matérias e aprender novos métodos.

- A terapia é feita em conjunto com o paciente, de forma a construir uma interação mais profunda e mais verdadeira.

- A terapia é feita com rigor e com respeito pelo paciente.

- Estas terapias têm como objetivo o crescimento pessoal e o florescimento individual.

- A terapia pode ser feita presencialmente, num espaço próprio, ou online, com flexibi-lidades de horários.

Porquê a Psicologia Positiva e a Terapia Breve Orientada para as Soluções (Inquérito Apreciativo)?

- Identificas as partes positivas da tua personalidade - as forças de carácter, e trabalhas o melhor de ti.

- Descobres a fonte interior de positividade para aliviar as pressões negativas da vida.

- Trabalhas as emoções e a melhor forma de as víveres no dia a dia.

- Com a ajuda do Inquérito Apreciativo, valorizas e reconheces o melhor de ti, e aprendes a focar-te nas soluções, nas possibilidades.

- Traças um plano de ações para os teus objetivos, com base no melhor de ti e em mensagens positivas e reais.

- Identificas teus propósitos de vida.

Porquê a Psicogenealogia e a Terapia Transgeracional?

- Tomas consciência e trabalhas os legados saudáveis, os legados traumáticos e os legados transgeracionais.

- Trazes ao consciente as luzes e as sombras da tua herança transgeracional.

- Identificas e quebras padrões que se repetem na tua família.

- Entendes o porquê de muitas situações familiares, como desequilíbrios, injustiças, repetições de acontecimento e outras.

- Entendes quais as tuas ligações familiares mais fortes e o porquê delas.

- Tratas traumas e devolves os pesos aos teus antepassados para que te libertes a ti e aos teus descendentes.