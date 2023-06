Viana do Castelo aposta na internacionalização da Romaria d’Agonia

Foi apresentado o Estudo de satisfação da Romaria d’Agonia e, de acordo com o Presidente da Câmara Municipal de Viana do Castelo, "o trabalho feito ao longo de um ano mostra que grande parte da sociedade, das instituições e das empresas estão e devem estar envolvidas na Romaria para que esta possa atingir uma dimensão internacional".

Luís Nobre defendeu que este estudo, que foi realizado na última edição, "permite ter uma avaliação racional do que é a nossa Romaria" e do impacto que esta tem em todos os sectores da nossa sociedade. Realçou a satisfação da avaliação do evento, a rondar os 80%, e sublinhou que os turistas "são agentes de dinamização da festa", evidenciando a fé, a cultura, a alegria, o elemento feminino e a relação das gentes da ribeira com a sua comunidade piscatória.

"Há ainda um espaço de progressão significativo e uma dimensão que só pode ser mais intensa e que é a responsabilidade social de todas as empresas porque juntos podemos fazer mais e melhor", frisou. Em 2022, um milhão e 250 mil de pessoas visitaram Viana do Castelo durante os cinco dias da Romaria d’Agonia.

Já o Presidente da VianaFestas, Manuel Vitorino, considerou que este estudo de satisfação da Romaria é "uma mais valia para o tecido regional e local" e vai permitir "alavancar ainda mais a economia ligada à romaria".

"Todos temos uma responsabilidade social e este estudo vai permitir uma reflexão coletiva e social enquanto comunidade, uma vez que nos dá a perceção e o índice de satisfação relativamente à romaria e quais os impactos económicos por sectores da atividade económica", indicou ainda o responsável.

O estudo foi realizado presencialmente de 17 a 21 de agosto e online de 17 de agosto a 23 de outubro, contando com uma amostra de 2.880 visitantes. Presencialmente, foram inquiridas 1.526 pessoas e online 1.354 pessoas. A maioria dos questionados era portugueses (63,68%), sendo que 42,08% eram residentes no concelho e 36,31% no estrangeiro.

Dos visitantes ouvidos, depois da maioria portuguesa foram garantidos 32,08% de Espanha, 1,81% de França, 1,11% do Brasil, 0,35% de Andorra, tenho ainda sido recolhidos testemunhos de Angola, Suíça, Alemanha, entre muitos outros países, o que demonstra a internacionalização da romaria.

O valor apurado de todas as operações efetuadas, no mês de agosto, no concelho vianense, com cartões de todos os países em alojamentos turísticos, foi de 1.830.900 euros. No que toca à avaliação do envolvimento do visitante, 88,53% dos visitantes consideraram a Romaria melhor ou muito melhor do que esperavam, sendo que a avaliação da experiência global, numa escala de 1 a 5, atingiu uma média de 4,19 pontos, que subiu para 4,25 no que toca à avaliação da organização do evento.

No que toca à avaliação dos eventos da romaria, a preferência recaiu no Desfile da Mordomia (com média 4,50), seguido da confeção dos Tapetes Floridos nas Ruas da Ribeira (4,35), Procissão ao Mar e Bênção dos Barcos dos Pescadores (4,28) e o Cortejo Histórico-Etnográfico (4,24).