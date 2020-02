A nova loja no Centro Comercial do Colombo, em Lisboa, apresenta um novo conceito diferenciado das restantes lojas da rede. Premium concept store, é uma loja com um design e ambiente diferentes, invocando sempre a natureza e o meio-ambiente em cada elemento da decoração. A zona de retail destaca-se da restante loja, apresentando os best-sellers e as novas gamas. Já a zona de espera assemelha-se a um bar, oferecendo uma nova experiência aos nossos clientes, num ambiente mais calmo e relaxado, com tablets e acesso a conteúdo interativo, onde os clientes podem aprender mais sobre os nossos produtos, escolher novos visuais e até mesmo fazer as suas compras online.«Este novo investimento é sinal da nossa expansão contínua no mercado português, e num esforço de aumentar a nossa cobertura geográfica com os nossos serviços de cabeleireiro e estética. Eu e a minha irmã, Alexandra Padinha, orgulhamo-nos muito de poder continuar a investir em Portugal», explica Jorge Fernandes, um dos sócios gerentes do grupo Cidália Cabeleireiros, em comunicado.A aposta em salões modernos, atrativos e inovadores é um dos principais elementos da estratégia do grupo Cidália.Cidália Cabeleireiros é uma empresa portuguesa a operar há mais de 50 anos no mercado nacional, que conta com 18 salões em todo o país e uma loja online que distribui para todo o território nacional e Ilhas. Nos 18 espaços, a maioria presente em grandes shoppings, estão disponíveis variados serviços de Cabeleireiro Unissexo, Estética, Manicure e Pedicure.