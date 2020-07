Como se faz aprender na Escola Técnica Profissional da Moita?

O ensino profissional em Portugal, enquanto modalidade de oferta formativa, traz ao jovem uma dupla certificação, preparando-o para o exercício de uma profissão, garantindo o nível básico ou secundário de escolaridade. A Escola Técnica Profissional da Moita (ETPM) apresenta a sua oferta formativa constituída por cursos profissionais de nível secundário, tendo o aluno, no final do curso, a oportunidade de ingressar no ensino superior ou ingressar no mercado de trabalho.





Numa reflexão conjunta, focada no aluno e naquilo que ele se quer tornar, surgiu um ponto de partida para o desenvolvimento de uma nova forma de fazer aprender, aqui, na ETPM que se traduz no nosso Referencial de Inovação Pedagógica. Este referencial partiu de um simples "Porquê?", embutido no plano curricular de cada curso, na sua forma de planeamento e execução. A questão é "Porque é que tem de ser assim?" Estamos a formar apenas profissionais ou estamos efetivamente a formar pessoas, que se poderão tornar profissionais e que acima de tudo poderão aprender ao longo da sua vida e construir a carreira que querem e ambicionam?





E a resposta segue naquilo que a ETPM tem vindo a desenvolver - um processo de ensino aprendizagem em conjunto, atento ao crescimento de uma comunidade global e onde o aluno é a peça fundamental, e onde o foco está na construção do seu projeto de vida, enquanto pessoa e enquanto profissional. Queremos que o jovem veja a Escola como um local, repleto de momentos importantes e de oportunidades, e ao mesmo tempo de reflexão sobre esses momentos, queremos que o jovem desenvolve as competências transversais que vão fazer dele um Aluno ETPM, mas antes disso, um cidadão ativo, responsável, colaborativo, criativo e inovador. Este Referencial orienta a forma como nos organizamos enquanto equipa, como é definido o plano curricular de cada área e a sua flexibilidade mediante os projetos em desenvolvimento.