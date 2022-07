500 mil pessoas visitam “Festival da Comida Continente”

Cerca de 500 mil pessoas passaram este fim-de-semana pelo ‘Festival da Comida Continente’, no Parque da Cidade do Porto. Um evento que aliou o espetáculo da música à alimentação, com a atuação de artistas nacionais e internacionais e a experiência de pratos tradicionais confecionados por sete conceituados chefs de cozinha. Entre 9 e 10 de julho, os vários espaços de alimentação disponíveis serviram mais de 50 mil refeições.

António Loureiro, Chakall, Cris Mota, Hélio Loureiro, Justa Nobre, Manuel Almeida e Rui Paula serviram dezenas de milhar de refeições no espaço Cozinha Continente com pratos como Presa de Porco ibérica e cogumelos, Paella, Feijoada à brasileira, Tripas à moda do Porto, Arroz de Pato à antiga com couve, Lombo de Bacalhau com crosta de pão de milho e Caril de Polvo, que fizeram as delícias de quem os experimentou. No total, o festival proporcionou mais de 50 mil refeições aos visitantes.

Tony Carreira, David Carreira, Fernando Daniel, Nenny, Daniela Mercury, Pedro Abrunhosa e Carolina Deslandes foram os sete artistas que atuaram no palco Continente, com convidados como Agir, Piruka e Mickael Carreira, e que conquistaram os milhares de visitantes com as suas atuações.

Já no palco Cozinh’Arte, com moderação de Marta Bateira (Beatriz Gosta), os chefs foram postos à prova com talentos da música, do humor e das redes sociais. Filipa Gomes, Irma, Luís Trigacheiro, PZ, Paulo Vintém, Hugo Sousa, Hélio Imaginário, João Sousa, Lucas with Strangers, Miguel Magalhães e Mariana Guerra são alguns dos nomes que fizeram deste um dos espaços mais procurados. Na Praça dos Vinhos foram efetuadas mais de 150 mil provas pelos visitantes e no espaço da Academia Continente diversos especialistas, como chefs, nutricionistas e enólogos, proporcionaram workshops a mais de 350 pessoas.

No final do festival todos os excedentes alimentares das cozinhas dos chefs e outras áreas do recinto, foram doados ao Banco Alimentar Contra a Fome do Porto e à Refood, com o objetivo de evitar o desperdício alimentar e, ao mesmo tempo, apoiar a comunidade local – áreas de atuação de reconhecida importância para a marca.

Com o objetivo de sensibilizar para uma alimentação saudável e um consumo consciente (como a preferência por alimentos nacionais e da época ou a importância de reciclar), a Escola Missão Continente também marcou presença através de um jogo onde participaram milhares de famílias.

Com 200.000 m2 de área, o 4.º Festival da Comida Continente foi uma oportunidade única para os visitantes imergirem em dois dias repletos de experiências gastronómicas, desde showcookings, workshops e degustações, provas de vinhos, churrasco, roda gigante e espaço infantil, com atividades para os mais pequenos, e até para os amigos de quatro patas - mais de 500 cães passaram pelo espaço ZU.

O Continente, através do Festival da Comida, pretende democratizar o acesso ao entretenimento através da música, da gastronomia com prestigiados chefs, e proporcionar momentos em família com as múltiplas atividades gratuitas acessíveis a todos os que visitam este festival.