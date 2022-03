A BTL regressa com a ambição de promover a rápida retoma do sector do turismo

Promovida pela Fundação AIP, a 33ª edição da BTL pretende reforçar o seu estatuto de maior evento de turismo em Portugal, contribuindo de forma decisiva para retoma deste importante sector da economia nacional. Para tal, nesta edição, a BTL irá apresentar inúmeras novidades e novos sectores, como a inovação, cultura, enoturismo e turismo de natureza, bem como um programa de buyers internacionais, organizado em parceria com o Turismo de Portugal e TAP, que conta já com uma forte adesão dos principais players do sector.

Assim, a BTL procura oferecer um espaço único de mostra, negócio e network onde durante cinco dias, profissionais e público têm a oportunidade de conhecer tendências, serviços e produtos nacionais e internacionais no sector do TURISMO. Para o público, é já incontornável o pacote de ofertas promocionais postos à disposição, permitindo às famílias adquirir as suas férias com os melhores descontos.

A aposta no Enoturismo e no Turismo de Natureza terá este ano uma área dedicada aos sete geoparques portugueses, dando continuidade a áreas vitais como a BTL Cultural em parceria com a Fundação Calouste Gulbenkian e à BTL LAB, espaço que já se tornou uma referência do evento.





De realçar ainda que a aposta no Enoturismo nesta edição se deve à importância crescente desta esfera no contexto global do turismo no nosso país, pretendendo-se aprofundar o conhecimento sobre este sector, através da divulgação de regiões, marcas, castas, rostos e projectos, elementos que o dotam de uma capacidade única para atrair mais e melhores turistas ao nosso país.

Igualmente a aposta na BTL Natureza pretende dar a conhecer a biodiversidade nacional e o potencial das regiões que integram os geoparques. A BTL Cultural apresentará uma programação própria, com temas relevantes para os profissionais do setor do turismo e dos equipamentos culturais. Nos dias dedicados ao público, cada entidade cultural presente foi convidada a realizar acções próprias para este target.





No que respeita à BTL LAB, um espaço dedicado à divulgação de empresas que actuam no sector da Inovação no Turismo, para além de mostra de Startups, o LAB é um importante palco de debate, tendências e troca de experiências sob o tema da inovação e da tecnologia e que nesta edição ocupa uma área de 2000 m2, no Pavilhão 3 . A dinamização desta área está a cargo do NEST- Centro de Inovação do Turismo de Portugal

O programa de conferências deste ano apresenta temas desafiantes nomeadamente como o "Smart and Green Tourism", "Inovação: tendências que estão a transformar o Turismo", "Inovação Digital: Visão estratégica para o desenvolvimento do negócio" (17 de Março) ou "O Novo Viajante" (18 de Março), entre outras dedicadas às novas tendências do sector do Turismo.

Está confirmada a presença de entidades regionais de Turismo, agências de viagens, operadores turísticos, hotelaria, transportes, as mais representativas associações do sector, entre outros, que vão animar a maior feira de Turismo nacional com diversas actividades desde sorteios, passatempos, mostra de produtos, gastronomia, provas de vinhos, pacotes de viagens, alojamento e muito mais.





Porque a BTL, para além de todo o movimento profissional nos primeiros três dias, também é um espaço de convívio para as famílias, destaca-se o Kids Route, um programa especial para as crianças dos 6 aos 12 anos descobrirem Portugal pelos caminhos da feira. Durante o fim-de-semana, várias entidades e empresas vão desafiar a criatividade dos mais novos através de jogos didáticos, interativos, quizzes, oferta de brindes, pinturas, entre muitas outras surpresas.





A par da mostra de locais, gastronomia e destinos a BTL é também uma excelente oportunidade para planear as férias, sejam de curta ou de longa duração. Esta edição da feira irá contar com a presença de destinos nacionais, oferta de norte a sul e mais de 60 destinos internacionais, com propostas para experiências únicas, campanhas de reservas e promoções. Inúmeras razões para visitar e descobrir o que Portugal e o mundo têm para oferecer.

