A Lanchonete chega a Benfica

A Lanchonete é um negócio de família com 35 anos de história. Em 2019 Pedro Bento assumiu o negócio e deu-lhe uma nova vida, um novo conceito e uma ementa cheia de delícias brasileiras, em homenagem à história dos pais, os fundadores da empresa, que viveram em São Paulo durante 25 anos. Em 2021, a Bruna Silva, amiga de Pedro, junta-se à equipa neste sonho de expansão que começa pelo simpático bairro de Benfica.

O novo espaço, que traz como inspiração a cultura brasileira e a decoração da casa-mãe de Belém, foi pensado para trazer boas energias, muita luz, felicidade e aquele ritmo contagiante de samba e mpb. Terá capacidade para 25 lugares sentados no interior, e mais 14 lugares na esplanada. O projeto de obras e decoração do espaço demorou cerca de 2 meses para que tudo ficasse como foi idealizado, e está também preparado para receber amigos de quatro patas no interior e exterior ("pet friendly").





Sobre comida e bebida, a ementa d’A Lanchonete conta com bastantes novidades e também com muitas delícias já testadas e aprovadas em Belém. A nova ementa começa com petiscos para abrir o apetite ou para comer a qualquer hora do dia, que passam pelo já famoso pastel de feira, com vários recheios e massa artesanal, o pão de queijo de fabrico próprio, as coxinhas de frango e vegetarianas e a linguiça calabresa acebolada.



Os lanches clássico de São Paulo centram-se no Cachorro Quente Paulista, que tem puré (sim, puré!) na sua composição, o Lanche de Pernil com queijo curado e molho de pimenta e o Beirute, um lanche servido em pão de pita com carne de panela, ovo e queijo creme. Os hambúrgueres, feitos em pão brioche de fabrico próprio, contam com o tradicional e já famoso "Da Turma" e uma opção vegetariana com pimentos assados e maionese de caju. Já nas Tapiocas, há opções de frango, ovo com abacate ou vegan, e também as opções doces de Romeu & Julieta (queijo com goiabada) e Cartola (banana, queijo e canela).

O Menu de Brunch Brasileiro continuará a ser servido todos os dias entre as 10 e as 16h, todos os dias haverá um prato do dia diferente, inspirado na gastronomia brasileira, e todas as sextas e sábados, como já é tradição, será servida a Feijoada à Brasileira que já está na carta há mais de 2 anos. As sobremesas e doces, que continuam a conquistar toda a gente, começam com as carolinas recheadas de doce de leite ou os brigadeirinhos, e terminam em grande com o bolo brigadeiro da D. Paula, o bolo de cenoura com brigadeiro ou o pudim de leite condensado. Para quem quiser uma opção mais saudável, uma tigela de açai bem gelado com granola e fruta da época é sempre uma boa opção.

Em termos de bebidas o destaque vai para os sumos naturais (laranja, limão e do dia), o chá matte leão gelado ou um leque de cervejas bastante variado, com cervejas nacionais e internacionais, que se encontram em Happy Hour Brasileiro todos os dias das 16 às 19h.

"Um projeto de amor, um sonho a tornar-se realidade e a vontade e ansiedade em receber todas as pessoas que quiserem provar um bocadinho do que é o Brasil, de uma forma genuína e afetiva." convidam Pedro e Bruna.

A Lanchonete

Belém: Rua Pinto Ferreira, 5A, 1300-461, Lisboa

Benfica: Av. Gomes Pereira, 104A, 1500-332, Lisboa

Horário: 2ª a Sábado das 8h às 19h

www.alanchonete.pt

Instagram: @alanchonetept