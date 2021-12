A Optivisão recebeu o Prémio “Marca Recomendada”, uma distinção que foi entregue, este mês, pela Consumers Trust.

O Prémio "Marca Recomendada" é um reconhecimento atribuído pelos consumidores no Portal da Queixa, pela forma como mantiveram o elevado nível de performance de uma forma consistente ao longo dos 12 meses, que antecedem o ano a que o prémio se refere.





No Portal da Queixa, a Optivisão já foi reconhecida como "Marca do Mês" por várias vezes, aos longo de 3 anos, o que reflete o elevado nível de proximidade e de reputação positiva que mantém com os seus clientes.





Atualmente com um Índice de Satisfação pontuado pelos consumidores em 89.9 (em 100), a marca destaca-se ainda pela sua Taxa Solução de 100% e pela Taxa Resposta de 100%, e uma Taxa de retenção de 62,5%, indicadores que corroboram a preocupação e ágil resolução da Optivisão face às exposições que são efetuadas via Portal da Queixa.





A Optivisão está presente na plataforma desde 2018, adotando o Portal da Queixa como canal de proximidade com os seus clientes que, tendo um problema, são rapidamente atendidos, com vista à sua resolução.





Uma forte aposta em customer success reveladora do sucesso da marca.

Sobre o Grupo Optivisão: é o maior grupo Português de óticas em regime de franquia especialista na comercialização de todo o material ótico e optométrico. Com uma rede de aproximadamente 270 lojas, a marca encontra-se no mercado português há 31 anos, garantindo aos clientes em todo o território nacional um serviço de qualidade superior em saúde visual. Detentora da marca Cristina Eyewear, a linha de óculos exclusivos de Cristina Ferreira, considerada uma das mulheres mais influentes do país, foi recentemente distinguida o Design do rebranding da sua imagem corporativa. Certificada há 3 anos consecutivos pelos consumidores online com o "Selo ótica recomendada", destacou-se recentemente no XX Festival CCP (Clube Criativos de Portugal), como melhor anunciante em Meios. Tendo recebido o galardão de Ouro com a campanha Cuide os seus Olhos (Fora de Foco) assinada pela Leo Burnett na categoria de Meios, e o galardão de prata.