A Panike reforça a aposta no digital.

A Panike tem vindo a reforçar a sua aposta no digital, contando atualmente com uma loja online para particulares e um portal para profissionais.No portal para clientes profissionais ( https://go.panike.pt/pt/pt/ ) o utilizador poderá de forma simples e prática efetuar a sua encomenda. Pode, ainda, aceder a um conjunto de funcionalidades que simplificam a relação com o cliente, podendo consultar a sua área de gestão de negócios e de forma fácil e intuitiva fazer pagamentos, consultar a sua conta corrente e analisar a evolução do seu negócio, etc.Na sua loja online ( https://loja.panike.pt/pt/pt/ ) o utilizador poderá efetuar de forma rápida a sua encomenda e receber, sem sair de casa, os produtos de padaria e pastelaria congelada que se preparam de forma muito simples no conforto de suas casas. Lá poderá encontrar produtos como: o Panike Misto Original, Panike Croissant de Chocolate, Folhado de Pizza, Pastel de Nata, Muffins, Bola Rústica, Bola Mistura de Centeio, e muitos outros.Esta forte aposta no digital que está a ser levada a cabo pela Panike, está também relacionada com o tempo em que vivemos, onde o contacto físico deve ser o mínimo possível e onde, juntos, temos de repensar a forma de nos relacionarmos e de nos aproximarmos – em segurança.Assim, a Panike espera conseguir levar ao consumidor final toda a comodidade dos seus produtos, e transformar os seus dias em momentos mais doces e com mais sabor. Quem não adora o cheirinho a um pão acabadinho de fazer?Espera, também, facilitar o relacionamento com os seus clientes de longa data – cafetarias, pastelarias, padarias, restaurantes, hotéis, etc. – e garantir que os mesmos podem aceder – à distância de um clique – a todos os serviços que anteriormente tinham, sem a necessidade de haver uma presença física tão constante, de forma a garantir a diminuição do contacto social. Mas, estará, sempre, disponível para ajudar em todas as situações, nomeadamente através da sua linha gratuita de apoio ao cliente: 800 20 40 20.A Panike faz também um apelo para que todos nós continuemos a contribuir para o movimento #ficaemcasa.A Panike é líder nacional no mercado de padaria e pastelaria congelada, e há mais de 33 anos que utiliza a sua experiência para garantir a satisfação dos seus clientes. É por vocês que coloca o melhor de si, quando desenvolve cada um dos seus mais de 150 produtos. Acredita que é seu dever proteger aqueles de quem tanto depende. É pelo ambiente, pela saúde e bem-estar de toda a comunicada que diariamente leva a cabo a sua atividade e entrega os produtos com o sabor Panike de sempre. Pela confiança de uma marca.