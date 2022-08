A UHU juntou-se aos Looney Tunes neste regresso às aulas

Com o regresso das aulas à porta, chega a altura de ter tudo a postos para o início de um novo ano escolar. Para tornar tudo ainda mais especial, a UHU juntou-se aos desenhos animados mais divertidos do universo: os Looney Tunes.

Prepara-te! Pois, o Bugs Bunny, o Tweety e o Daffy Duck são apenas alguns dos teus novos amigos. No total são 8 personagens disponíveis nas colas stic - fórmula sem solventes com 98% de ingredientes naturais -, para te acompanharem em todas as aventuras nos projetos escolares.

Para um consumo consciente e mais sustentável, adiciona à tua lista a cola Twist&Glue, ideal para colar todo o tipo de materiais, seja cartão, cartolina, ou papel. E quando tiveres as tuas obras de arte criadas, utiliza a massa adesiva UHU Patafix reutilizável, para uma fixação rápida e limpa, em casa ou na sala de aula.

A perspicácia do Bugs Bunny, a autenticidade do Tweety e a "loucura" do Daffy Duck serão, sem dúvida, uma fonte de inspiração para os teus trabalhos. Mas como errar também faz parte, utiliza os corretores Roller UHU, para uma correção limpa e precisa em textos impressos ou escritos à mão.

Visita o site da UHU e descobre todos os produtos originais, diverte-te também a criar os modelos de papel dos Looney Tunes disponíveis: porta-canetas, jogo de tabuleiro, copos, teatro, entre outros.

Junta-te à UHU e aos Looney Tunes neste regresso às aulas!

"That’s all, folks!"