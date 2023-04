Adega de Pegões distinguida na Alemanha e em França

A Adega de Pegões foi distinguida com 9 medalhas de Ouro no Berliner Wine Trophy, um dos mais importantes concursos de vinhos alemães, realizado pela empresa Deutsche Wein Marketing.





De entre os vinhos distinguidos destaca-se o Fontanário de Pegões Vinhas Velhas, Adega de Pegões Syrah, Portinho do Covo, sendo ainda distinguidas as marcas Papo Amarelo Reserva Tinto e Branco, Encostas da Arrábida Grande Reserva, Encostas da Arrábida Moscatel Roxo, Encostas da Arrábida Reserva Branco, Sobreiro de Pegões Premium Branco e Rovisco Pais Reserva Tinto.

Ainda na Alemanha, no concurso Mundus Vini, também ele um dos mais reconhecidos concursos Alemães de vinhos a Adega de Pegões ganhou mais 6 Medalhas de Ouro e 4 de Prata com destaque para as marcas Adega de Pegões Syrah e Adega de Pegões Colheita Selecionada Tinto, Vinhas de Pegões Touriga Nacional e Vinhas de Pegões Syrah.

Recorda-se por fim que na semana que passou, A Adega de Pegões foi também galardoada num dos mais importantes concursos que se realiza anualmente em França "Citadelles du Vin 2023", com duas Grandes Medalhas de Ouro, a medalha mais alta atribuída neste concurso, para os seus vinhos Encostas da Arrábida Moscatel Roxo e Sobreiro de Pegões Premium Branco, mais 6 medalhas de Ouro, sendo uma das empresas de vinhos mais premiadas neste concurso.





Começando assim este ano de 2023 da melhor forma, dando esperança de vir a ser um grande ano.





2022 já havia sido o melhor ano de sempre para Pegões, com um total de 253 Prémios nos seus vinhos, sendo 25 de Grande Ouro ou troféus equivalentes, 130 de Ouro, 67 de Prata e 31 de Bronze, o que bem espelha a sua grande qualidade.