Agriloja abre no Cartaxo

A Agriloja irá abrir no dia 30 de Setembro a sua 28ª loja no Cartaxo, na estrada N3 no sentido Vila Chã de Ourique, reforçando a sua notoriedade como a maior rede de lojas nacional para animais e plantas.

Esta loja irá dar continuidade ao conceito que a caracteriza e com soluções para quem se dedica aos animais de estimação e de pecuária, bem como aos espaços de jardim e à cultura e tratamento agrícola.

Resultado do crescimento sustentado e consolidado, baseado numa estratégia de expansão com abertura de lojas próprias e franchisadas, a Agriloja do Cartaxo contou com cerca de 1 milhão de euros de investimento para edifício, equipamentos, aprovisionamento e decoração, bem como o recrutamento da equipa e respetiva formação.

A Agriloja tem o compromisso de garantir a satisfação diária das suas necessidades na hora de escolher o que procura, através de soluções que apresentam a melhor relação qualidade/preço em produtos para Agricultura, Jardim, Pecuária, Animais de Estimação, Bricolage e Casa.