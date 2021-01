Agriloja ao lado dos clientes que não baixaram os braços

A Agriloja viu o seu volume de vendas crescer 23% em 2020, para perto de 62 milhões de Euros, devido ao aumento na procura de soluções "Faça você mesmo" para a agricultura de subsistência e criação de animais de capoeira, bem como para o lazer no jardim e o bem-estar dos animais de estimação.





Os consumidores não baixaram os braços e valorizaram o tempo que passaram em casa, confiando na Agriloja como marca de referência para encontrar respostas às suas necessidades.





A instalação da primeira loja na ilha da Madeira e 3 no distrito de Aveiro, possibilitou aumentar o alcance geográfico da rede Agriloja, dando assim continuidade ao crescimento consolidado através de uma estratégia de abertura de lojas próprias e franchisadas.





Caracterizada como a maior rede nacional de lojas para animais e plantas, a Agriloja disponibiliza uma vasta e diversificada gama de produtos para hobby e profissional nas áreas de agricultura, jardim, pecuária, animais de estimação, bricolage e casa.





Para isso, desenvolve o seu negócio com mais de 500 fornecedores nacionais e internacionais, disponibilizando uma vasta e diversificada gama de produtos com mais de 20.000 referências, apostando também no desenvolvimento de produtos da marca Agriloja.