Aldeamento Turístico da Companhia das Lezírias

Para quem sonha com uma vida passada no campo, as experiências turísticas que a Companhia das Lezírias proporciona são a comunhão perfeita entre a natureza e o homem.

Através de uma vasta oferta turística, os visitantes têm a oportunidade de se instalarem num verdadeiro paraíso moldado pela mão humana. À sua disposição existe um aldeamento turístico, inserido em área florestal do montado, composto por 11 unidades de alojamento em casas individuais de madeira, completamente equipadas e com piscina, e que serve como base para diferentes caminhadas, programas de visitação e variadas experiências de natureza.

Sujeitas à sazonalidade, as atividades turísticas da natureza disponíveis variam ao longo do ano e estão intimamente ligadas com os trabalhos da empresa, passando por experiências lúdicas e pedagógicas tão diversas como: observar os bezerros em liberdade nas pastagens e aprender mais sobre a produção bovina da CL; descobrir curiosidades sobre a vasta flora e fauna da charneca e do montado; perceber como se processa a gestão e a exploração florestal; conhecer os ciclos de produção do arroz e do milho; aprender a arte ancestral do descortiçamento e perceber o ciclo da cortiça; entre muitos outros.

O Aldeamento Turístico *** localiza-se no interior da propriedade, rodeado por sobreiros e pinheiros mansos, devidamente integrado no espaço envolvente.



A sua estadia poderá ser complementada, com diversas atividades turísticas da CL, fazendo dela uma experiência perfeita.

Situado em Braço de Prata – Porto Alto, é constituído por onze casas em madeira com uma zona verde e piscinas para adultos e crianças. Cada casa dispõe de um quarto com twin bed; sala com sofá-cama, mesa de jantar e televisão; casa de banho; cozinha com fogão, frigorífico e loiça; alpendre com mesa e cadeiras. Todas as casas se encontram equipadas com ar condicionado. A paisagem, composta na sua maioria por extensas manchas de montado, permite usufruir do melhor que a fauna e flora locais têm para oferecer, num local perfeito para caminhadas, BTT, observação de aves ou mesmo realização de percursos interpretativos.