Alentejo poderá liderar transição energética em Portugal

O Fórum da Energia e Clima, observador consultivo da CPLP, com sede no Alentejo, considera que "o investimento de energia renovável que será apresentado na próxima sexta-feira em Sines representa o acelerar da alteração do paradigma energético e do avanço para uma economia mais sustentável". Ricardo Campos, Presidente do Fórum da Energia e Clima sublinha que "o aumento dos preços dos combustíveis fósseis e a visível consequência da dependência de países como a Rússia, que não partilham os valores do mundo livre, mostram a importância de acelerar a transição energética. As energias renováveis e a utilização do vetor energético hidrogénio produzido a partir das energias renováveis será decisivo para descarbonizar as indústrias dependentes do gás natural".

O anúncio do investimento em Sines, num projeto de produção de hidrogénio e amónia verdes, é, na opinião de Ricardo Campos, "o inicio de um caminho que, depois do Alqueva, vai levar o Alentejo a ser das regiões com mais crescimento em Portugal. É inevitável que uma das regiões mais competitivas do mundo para a produção de eletricidade a partir do sol, onde são batidos recordes mundiais de preço, que está a investir fortemente em áreas de acolhimento empresarial, e que tem o Porto de Sines, o Aeroporto de Beja, e um sistema de ensino e conhecimento entre os melhores do país, possa receber investimentos dos principais players mundiais na área da economia sustentável".

Ricardo Campos acrescenta ainda que "a transição energética é uma oportunidade para Portugal se posicionar à escala global desenvolvendo tecnologia e transferindo conhecimento de forma eficiente para as empresas", tendo declarado que "com as barragens, que são hoje também pilhas hidráulicas, que serão cada vez menos utilizadas para a produção de eletricidade e sim para reservas de água, Portugal tem de apostar no armazenamento de energia elétrica em sistemas de grande dimensão - as flow batteries ou outras formas que já estão em investigação em universidades e politécnicos portugueses - terão de passar para projetos piloto ou encontrar mecanismos que estimulem a transferência de conhecimento para as empresas nacionais da economia verde". O responsável defende ainda que "parques fotovoltaicos ligados a sistemas de armazenamento de grande dimensão são a solução que por exemplo a Florida Power and Light já está a utilizar nos Estados Unidos para a substituição das suas centrais de ciclo combinado a gás natural. Com o aumento do preço dos combustíveis fósseis essa pode ser também uma solução a implementar em Portugal e na Europa".

Ao longo do próximo ano, a CCDR Alentejo, o Instituto Politécnico de Portalegre e o Fórum da Energia e Clima irão promover cinco grandes conferências, no âmbito do projeto GUARDIÕES, denominadas Energy And Climate Summit:





- Dias 21 e 22 de abril: "Educação e Conhecimento", em Portalegre

- 2 e 3 de junho: "Energia e Transição Justa", em Sines

- 20 e 21 de outubro: "A Água", em Beja,

- 26 e 27 de janeiro 2023: "Mobilidade e Ferrovia"

- 22 e 23 abril 2023: "Economia Circular", em Portalegre

Sobre o Projeto GUARDIÕES

O Projeto GUARDIÕES tem como objetivo gerar elevado impacto na sensibilização e informação da sociedade civil para o problema das alterações climáticas, gerando conteúdos, promovendo ações junto das pessoas, procurando apresentar soluções que possam fazer da região Alentejo um exemplo na descarbonização da economia e na transição para uma economia mais circular e sustentável.

Sobre o Fórum da Energia e Clima

O Fórum de Energia e Clima nasce da vontade da sociedade civil de todos os países pertencentes à CPLP para, num abraço fraterno e em português, aprofundar laços e lutar em conjunto pela vitória na Crise Climática.