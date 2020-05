Antral – Acção Solidária

Hoje dia 29 de Abril, pelas 10h30 no Hospital de São João no Porto, às 11h30 no Hospital Santo André em Leiria e às 14h30 no Hospital Geral (Covões) e Hospital Pediátrico de Coimbra, seguindo-se, no dia 30 de Abril, o Hospital de Faro.

A Antral continua, assim, a sua campanha solidária de Norte a Sul do País, demonstrando, o agradecimento aos profissionais de saúde que vêm enfrentando, com risco da própria vida, o ataque ao surto COVID-19.