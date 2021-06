Auditiv e Fernando Mendes juntos pela audição dos portugueses

A Auditiv, marca de Soluções Auditivas, e o apresentador Fernando Mendes, celebram uma parceria que visa sensibilizar os portugueses para o combate aos problemas auditivos e a importância do uso de aparelhos auditivos quando necessários.

Foi com a premissa "Ouvir é Viver Melhor" que a Auditiv nasceu em 2016 e desde aí tem percorrido o páis de de norte a sul em Unidades Móveis, onde equipas especializadas com os melhores equipamentos de diagnóstico efetuam Avaliações Auditivas.

Jason Walter, explica que a principal razão para esta parceria é a grande coerência que existe entre a personalidade e atitude do apresentador e os valores da marca. O CEO da Auditiv explicou até alguns detalhes do processo: "Começámos por fazer uma sessão fotográfica para alguns artigos em que queríamos colocar o Fernando, tais como sacos, panfletos, lonas de estádios, camisolas, sweats, e até as próprias Unidades Móveis! De seguida realizámos 2 anúncios publicitários com o mote de campanha "Há coisas que vale a pena ouvir!", sempre com o apoio da nossa Agência de Marketing, a The Agency. Desde então que toda a marca ganhou um tom suave, pois comunicar com e sobre o Fernando é fácil e leve, é um parceiro de sonho!".

"Gostamos muito de trabalhar com o Fernando, pois identificamo-nos a 100% com a leveza com que trata dos seus assuntos e é impossível não nos rirmos de minuto a minuto quando estamos em seu redor! De igual forma os nossos agradecimentos vão para o Manager do Fernando, que é incansável na gestão de agenda, para que tudo corra da melhor forma possível." Conta Sofia Walter, CFO Auditiv.

Esta parceria já pode ser vista em anúncios publicitários nos principais canais nacionais, nas respetivas redes sociais da marca e do apresentador e em vários materiais publicitários nos estádios do Sporting CP e do CS Marítimo.

A Auditiv descreve-se como sendo "mais do que um conjunto de departamentos, uma família pronta a ajudar os portugueses e da qual agora o Fernando faz parte!"