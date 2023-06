BTL regressa à FIL de 28 de Fevereiro a 3 de março de 2024 com novas apostas no sector do turismo em Portugal

A Bolsa de Turismo de Lisboa, o evento mais aguardado na área do turismo em Portugal está de volta à Feira Internacional de Lisboa de 28 de Fevereiro a 3 de Março de 2024. O anúncio foi feito durante a Entrega de Prémios e a Apresentação da BTL 2024, um evento que reuniu novamente os profissionais, stakeholders e opinion makers de um dos sectores com maior crescimento na economia portuguesa: o Turismo.





As boas-vindas foram dadas por Jorge Rocha de Matos, Presidente da Fundação AIP, entidade organizadora da BTL, que sublinhou a importância da BTL desenvolvimento da atividade turística. "É um orgulho estarmos a cumprir a nossa missão e fazermos parte desta cadeia de valor que entrega resultados económicos tão importantes a Portugal". Em nota dirigida aos profissionais do sector do turismo, o Comendador Jorge Rocha de Matos afirmou que "a BTL 2024 continuará a ser o reflexo do vosso trabalho e a plataforma que permite alavancar os vossos negócios e o crescimento sustentado do sector do turismo."





Pedro Braga, Diretor-geral Adjunto da FIL, descreve a BTL enquanto "a maior e melhor montra da diversidade e qualidade da oferta turística" e adianta que "na BTL 2024 a aposta e o modelo são para manter, introduzindo oportunidades de melhoria e novos conteúdos."





Reforçar a representatividade dos diferentes sectores da oferta nacional continua a ser um dos objetivos da BTL que este ano aposta num novo segmento – o turismo religioso, resultante da parceria com a Câmara Municipal de Ourém e com a Aciso, e que tem como objectivo "potenciar a oferta religiosa no âmbito da espiritualidade com abrangência nacional e ambição de projeção internacional.", sublinha Pedro Braga.





O sucesso do programa de Hosted Buyers foi também um dos destaques do evento. Realizado em parceria com o Turismo de Portugal e com a TAP. Este programa que promove a realização de negócios B2B, contou com a participação de 120 Hosted Buyers de 25 mercados emissores e mais de 2000 reuniões agendadas com 235 empresas. Este programa reforçou mais uma vez a qualidade e a representatividade dos diversos segmentos do sector do turismo e abriu portas à qualificação dos buyers para a compra do destino Portugal.





No que diz respeito à formação, a missão passa pela introdução de novas dinâmicas da Bolsa de Empregabilidade da BTL. Trata-se de um modelo mais funcional que aumente o leque de soluções na área da formação e na identificação de RH para as empresas do sector, contribuindo para minimizar a grave carência de recursos qualificados.





Também Nuno Fazenda, Secretário de Estado do Turismo, Comércio e Serviços destacou a relevância da BTL na afirmação e na promoção do turismo nacional: "A BTL não é apenas uma feira de turismo, a BTL é um ponto de promoção que promove a oferta turística, as empresas e é também um espaço que gera negócio. Se o turismo tem crescido nos últimos anos, também se deve à BTL esse contributo"





Entre as novidades da BTL foi anunciado, também, o Município Convidado e a Região de Turismo Convidada.

Em 2024, o município Convidado é Coimbra. José Manuel Carvalho e Silva, Presidente da Camara Municipal de Coimbra, destacou a importância deste título para a cidade que trará à BTL o melhor da sua tradição, património, história e cultura. "Temos muito para dar ao turismo, mas temos muito para beneficiar dele", sublinhou.





O Destino Nacional Convidado será a Região Autónoma dos Açores. "Vai ser excelente poder trabalhar com a equipa da BTL, uma montra essencial para comunicarmos toda nova estratégia do Turismo dos Açores", afirmou Rosa Costa, Presidente da Associação VISITAZORES.





No evento foram, ainda, conhecidos os vencedores dos prémios BTL 2023. Para além dos Stands da BTL 2023 premiados, foram ainda atribuídos os prémios "Personalidade BTL", uma nova categoria, que distinguiu profissionais do sector do turismo que cessaram as suas actuais funções e cujo percurso profissional tenha contribuído de forma notável para o desenvolvimento desta indústria.





Os prémios Personalidade BTL premiaram João Fernandes - Presidente Região de Turismo do Algarve; Pedro Machado - Presidente da Entidade Regional Turismo Centro de Portugal; Silvia Mosquera – desempenhou funções enquanto Membro do Conselho na TAP Air Portugal;Filipe Silva - Vogal do Conselho Diretivo no Turismo de Portugal e Luís Araújo – Presidente do Turismo de Portugal.





No que diz Respeito às Menções Honrosas, foram atribuídos prémios em várias categorias: Profissional Nacional foi atribuído à W2MSTP Portugal; Profissional Internacional ao Turismo da Tunísia e à Alagoas; Público Nacional à CP – Comboios de Portugal;

Em matéria de criatividade a Menção Honrosa foi atribuída à Câmara Municipal de Anadia; A Sustentabilidade distingui o Parque Biológico de Vinhas e o Avis Budget Group.





Foi, ainda, divulgada a Menção Honrosa especial do júri que distinguiu o NEST.





O evento contou também com a entrega de Prémios Nacional que premiou o Pestana Hotel Group, o Prémio Publico Internacional que distinguiu o Rio de Janeiro e o Prémio Inovação atribuído à CIM Coimbra.





A Bolsa de Turismo de Lisboa realiza-se de 28 de fevereiro a 3 março do próximo ano, na FIL- Parque das Nações. Os primeiros dois dias são dedicados exclusivamente aos profissionais do setor e, os dias de fim-de semana, ao público em geral, para dar a conhecer as ofertas turísticas das regiões de Portugal e dos destinos internacionais presentes.