CABEÇA DE TOIRO, A BEBIDA OFICIAL DOS MONÓLOGOS DO PÉNIS

Que conversas têm os homens sobre as mulheres?





Entre dissertações, dúvidas, conjeturas, gargalhadas, monólogos, e goles de Cabeça de Toiro, Ricardo Carriço e Ricardo Castro, nas personagens de Santiago e Guilherme, sobem a cena numa das mais hilariantes peças do ano.





Durante 80 minutos, de copo na mão, serão criados os mais diversos cenários mirabolantes com conteúdos para maiores de 16 anos – texto e vinho!





Estreia em cena, já esta sexta feira dia 8 de setembro, no Casino de Lisboa, pela 21h00, os Monólogos do Pénis. Meia hora antes de abrirem as cortinas, será possível degustar Cabeça de Toiro Reserva Tinto, para todos entrarem no mood desta comédia.





Esta parceria vencedora entre os Monólogos do Pénis e Cabeça de Toiro decorrerá durante toda a temporada 2023/2024.

Já estão agendadas as datas e locais onde subirá a cena, até ao final de novembro:

8 a 29 setembro, 7 espetáculos - Auditório Oceanos, Casino de Lisboa

30 e 1 outubro - Santiago do Cacém

6 outubro - Centro de Congressos, Aveiro

14 outubro - Nazaré

21 outubro - Expocenter, Viseu

29 outubro - Altice Fórum, Braga

4 novembro - Cine Teatro Municipal, Elvas

18 novembro - Cartaxo