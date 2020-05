Câmara de Aveiro reforça apoio no combate ao Coronavírus

A Câmara Municipal de Aveiro lançou em abril, mais duas importantes operações de Comunicação aos Cidadãos relativas ao Combate à Pandemia Covid-19 / Coronavirus, com a criação de um novo site (covid19.cm-aveiro.pt/) e a publicação de um vídeo (https://www.youtube.com/watch?v=T8HkKZ1kE_E&t=3s), onde de forma rápida e simples se explica o novo "Programa de Ação de Apoio à Atividade Social e Económica / Operação Anti Covid-19" (em anexo).

Nesta nova plataforma online, criada para dar resposta às questões e dúvidas dos Cidadãos, estará disponível toda a informação sobre o Programa Municipal de Apoio, as várias ações que a Autarquia coloca no terreno e um espaço onde é possível perceber como contactar os Serviços Municipais.

Este novo micro site vai também divulgar e ter informação detalhada sobre as fases 2 e 3 do Programa Municipal de Apoio além de disponibilizar os contactos do Gabinete de Atendimento e Apoio Covid-19 da CMA, que estará disponível brevemente.