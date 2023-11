Care to Beauty: maior loja português online de cosmética

Promoções válidas de 21 a 28 de novembro, as quais abrangem milhares de produtos (mais de 21000) de mais de 400 marcas.





Especialistas asseguram aconselhamento 100% grátis e personalizado sobre os produtos mais indicados bem como descrições diferenciadas dos mesmos.





Expedição no próprio dia para Portugal e para o estrangeiro, contando já com clientes em mais de 200 países.





Para celebrar a Black Friday, a Care to Beauty — a maior loja online portuguesa de cosmética — vai presentear os clientes, entre 21 e 28 de novembro, com descontos até 50% em 21000 produtos de mais de 400 marcas, entre elas vegan, bio e clássicas como Eucerin, Sesderma, La Roche-Posay e Avène.





E é precisamente com o objetivo de otimizar toda a experiência de compra, que a Care to Beauty, oito anos após a sua fundação, também acaba de lançar o novo site, o qual será em breve o mais rápido do mercado, tendo sido todo desenhado para facilitar a pesquisa ao consumidor, sobretudo em mobile.





Para isso, desde logo os produtos estão organizados de forma simples e intuitiva por categorias: Top Vendas, Dermocosmética, Beleza Coreana, Beleza Premium, Beleza Vegan, Beleza Sustentável, Fórmulas Naturais, Produtos de Viagem, Cuidados de Pele para Doentes Oncológicos e Cuidados de Rosto.





Além dos descontos da Black Friday, os clientes podem ainda encontrar outras oportunidades no menu melhores ofertas, o qual todos os dias surpreende: Marca do Mês, Marca Destacada, Ofertas Semanais, Saldos, Produtos de Oferta, Presentes & Coffrets, Packs Promocionais e Outlet.





Outro aspeto que diferencia esta marca portuguesa prende-se com o facto de contar com especialistas, nomeadamente com farmacêuticos, para selecionarem coleções, elaborarem as descrições dos produtos e também assegurarem aconselhamento 100% personalizado e gratuito.





Mas, as novidades desta nova plataforma de e-commerce não se limitam à velocidade, nem à organização nem ao acompanhamento profissional. O processo de compra também foi reduzido a quatro passos — pesquisa, confirmação, carrinho e check out — e o pagamento passou a incluir mais métodos.





Relativamente às encomendas, para assegurar um serviço mais completo e de proximidade, a área de apoio ao cliente foi reforçada, e para reduzir ao máximo o tempo de espera, a expedição é sempre assegurada no próprio dia seja qual for o destino, incluindo ilhas e estrangeiro.





A Care to Beauty conta atualmente com clientes em mais de 200 países, pois desde a sua criação — em 2015 — que o objetivo sempre foi promover a democratização da beleza em todos os cantos do mundo, tendo a multiculturalidade e a diversidade como valores essenciais.