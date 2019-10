CARMIM com excelentes resultados no China Wine & Spirits Award

A CARMIM trouxe ainda mais medalhas para casa, com 8 ouros e 2 pratas. A excelente relação entre a qualidade e o preço da CARMIM foi mais uma vez reconhecida.





O CWSA reúne como júris, cerca de 100 dos mais reconhecidos clientes de vinhos, desde empresas de distribuição, escanções, importadores e compradores finais, como cadeias hoteleiras ou retalho, tornando-se indispensável e um selo de qualidade para quem pretende entrar no cada vez maior e exigente mercado chinês.





A safra obtida no prestigiado concurso deu à cooperativa alentejana 10 medalhas para as designações Reguengos Garrafeira dos Sócios, Monzaraz Reserva Branco e Tinto, Monsaraz Selecção e Terraço Real.





Monsaraz Gold Edition é Prémio "Escolha de Imprensa"





Um alentejano com personalidade nova e que atraiu sommeliers, bloggers, jornalistas e enófilos mesmo antes de estar no mercado! Para ser designado "Escolha de Imprensa", o Monsaraz Gold Edition foi um dos dez vinhos com maior pontuação na sua categoria e que simultaneamente obteve uma classificação superior a 85 pontos pelo júri.





A nova referência, Monsaraz Gold Edition é de 2017, e junta as castas Alicante, Syrah e Touriga Nacional para criar um vinho mais harmonioso, com um perfil mais moderno, em que a fruta é evidenciada e a barrica, nova, aparece completamente integrada num resultado consonante com o patamar de qualidade que a CARMIM ambiciona. Um vinho que é um brilhante companheiro de mesa para todos os pratos de conforto, para além da gastronomia regional e carnes. O PVP recomendado é de 17,50€ e estará em breve à venda em garrafeiras e lojas especializadas.





A CARMIM – Cooperativa Agrícola de Reguengos de Monsaraz – foi criada em 1971 por um grupo de 60 viticultores com o objetivo de produzir e comercializar vinho contando hoje com cerca de 900 associados, a que correspondem 3.600 hectares de vinha.





A CARMIM tem construído, ao longo destes anos de história, vinhos e azeites de qualidade CARMIM, os quais passaram a ser sinónimo de excelência. A maior cooperativa portuguesa promove uma série de atividades relacionadas com o vinho, estando aberta para visitas e provas diariamente, bem como eventos vínicos com degustação de produtos locais e tendo uma loja própria no centro da vila.