CASA PEIXOTO EMPENHADA EM MELHORAR O CONFORTO TÉRMICO DAS CASAS EM PORTUGAL

Com o objetivo de contribuir para a melhoria do desempenho energético, a Casa Peixoto, promove no seu website , no espaço "Dicas da Casa", informação para facilitar a literacia sobre construção sustentável e eficiência energética. A seção "Dicas da Casa", lançada este ano, inclui informação, experiências para melhor utilização dos recursos domésticos, dicas e ideias para melhorar o conforto das casas.