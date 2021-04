Cascais palco da apresentação do livro de Alexandre Faria

O novo livro de Alexandre Faria já está nas principais livrarias do país, numa obra onde o leitor é convidado a realizar uma viagem pelos elementos da Natureza, que se fundem através da poesia e da fotografia num quinto elemento, a condição humana, assumindo que estas artes se podem conjugar na estética da mensagem.

Com a participação de fotógrafos profissionais e amadores, naturais de Portugal, África do Sul, Cabo Verde e Guiné-Bissau, a linguagem poética do autor junta-se às imagens que elevam a imaginação dos leitores, demonstrando que os fins estéticos e críticos da poesia podem ser encontrados nas mais variadas formas de arte.

Alexandre Faria é autor dos romances "Filhos de África" e "Aldeia Mágica", dos ensaios "Em Busca do Autarca Perdido", "Tratado Internacional de Cascais" e "Liderar no Desporto – Uma História no Estoril Praia", e do livro de poesia "Entre Hemisférios".

"Oficina de Espantos" conta com fotografias de Carlos Ribeiro, Ernesto Dabo (Guiné-Bissau), Isabel Nolasco, Joana Paulo, João Bento, Jorge Amaral, José Lorvão, Maria João Coronha, Mário Borges (Alemanha), Moisés Estrela (Cabo Verde), Rui Bernardo (campeão mundial de fotografia subaquática) e Sacha Gonçalves (África do Sul)