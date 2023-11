Celebração do Ano Europeu das Competências e apresentação do PESSOAS 2030

O PESSOAS 2030 - Programa Temático Demografia, Qualificações e Inclusão e o IEFP - Instituto do Emprego e Formação Profissional convidam os jornalistas para o evento "Trajetórias Passadas, Rumos Futuros - O Lugar das Pessoas na Era Digital", no dia 7 de novembro, entre as 9h30 e as 13h00, onde vamos celebrar as competências como elo central do desenvolvimento socioeconómico de Portugal. A iniciativa evoca o Ano Europeu das Competências e o tema dá o mote para a apresentação do programa PESSOAS 2030.

Com o investimento do Fundo Social Europeu Mais e do Estado português, o novo Programa vai promover mais e melhor emprego, qualificações e inclusão social no nosso país, contribuindo também para dar resposta aos problemas da demografia.

decorrerá na Fundação Eng. António de Almeida, no Porto, e será transmitido em direto nas redes sociais do PESSOAS 2030, O evento, e será transmitido em direto nas redes sociais do PESSOAS 2030, FACEBOOK YOUTUBE onde todas as pessoas podem assistir, sem necessidade de inscrição prévia.

Durante o evento contaremos com um debate de ideias sobre o tema das competências, onde especialistas partilharão opiniões e experiências.

Destacamos as apresentações sobre o Ano Europeu das Competências e sobre os apoios do Programa PESSOAS 2030 que serão realizadas por Domingos Lopes, Presidente do IEFP, Instituto do Emprego e Formação Profissional e por Ana Coelho, Presidente do PESSOAS 2030.

Desfrutaremos também de momentos musicais a cargo de formandos da Escola Profissional da Serra da Estrela, que têm sido apoiados pelo Fundo Social Europeu e pelo Estado Português.

No final do evento será servido um brunch confecionado e servido por formandos do Curso Profissional de Cozinha e Pastelaria da Escola Profissional Amar Terra Verde, em Vila Verde, igualmente apoiados pelo Fundo Social Europeu Mais e Estado português.

Para os formandos envolvidos, o trabalho realizado neste evento, em todas as áreas, está integrado no âmbito da formação em contexto de trabalho real, componente fundamental dos Cursos Profissionais.

Esta iniciativa é resultado de uma colaboração especial entre o PESSOAS 2030 e o IEFP - Instituto do Emprego e Formação Profissional, responsável por impulsionar o Ano Europeu das Competências em Portugal.

Participe e celebre connosco:

Junte-se a nós e faça parte deste dia especial, que promete inspirar e informar.

Este é um momento, e uma missão importante para Portugal, e sua cobertura jornalística é essencial.

Esperamos contar com a participação e contribuição de todos e de todas para ampliar esta celebração e fazê-la chegar a todos os jovens e, sobretudo, adultos que precisam de orientação e encaminhamento na sua qualificação, entrada ou reentrada no mercado de trabalho, dando ainda mais visibilidade ao que são os objetivos do Ano Europeu das Competências: dar um novo impulso à aprendizagem ao longo da vida, capacitando as pessoas e as empresas para contribuírem para as transições ecológica e digital, apoiar a inovação e a competitividade.