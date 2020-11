Cofina Media vence Prémios M&P

A Cofina Media, empresa de media líder em imprensa, digital e TV por cabo, esteve em destaque na última edição dos Prémios M&P Criatividade em Autopromoções & Inovação em Media, promovidos pelo jornal Meios & Publicidade, que pretendem distinguir as melhores autopromoções/spots promocionais e também os projetos e conceitos mais inovadores desenvolvidos por órgãos de comunicação social.

A empresa que detém o jornal preferido dos portugueses, o Correio da Manhã, conquistou duas distinções na categoria de INOVAÇÃO EM MEDIA 2020. Venceu o Projeto Integrado/Evento – Grande Público e de Branded Content/Content Marketing - Projeto Integrado. Os projetos Splash Seixal e Domestos nas Escolas destacaram-se entre um total de 160 trabalhos.

Na categoria Projeto Integrado/Evento – Grande Público, o seu projeto Splash Seixal foi distinguido com um dos prémios bronze. O Splash Seixal é um parque de diversões aquático, promovido pela Cofina e pela Câmara Municipal do Seixal, durante os meses de Verão. Na edição de 2019, passaram pelo parque cerca de 40 mil visitantes, mais 20% do que na edição de 2018. A organização deste evento é uma forte aposta da Cofina, que encontra neste segmento novas formas de gerar receita, potenciando toda a força de comunicação das marcas do grupo. «Este ano, devido à pandemia não foi possível abrir o Splash Seixal, mas esperamos brevemente poder voltar a animar o Verão das crianças e das famílias da região e de vários locais da região de Lisboa. E este reconhecimento é um incentivo para fazermos mais e melhor», refere Tiago Cortez, Director Executivo da Cofina Media.

Na categoria de Branded Content/Content Marketing, a Cofina Media recebeu a Prata com o projeto Domestos Nas Escolas. Um projeto integrado de conteúdos e ativação ambicioso que envolveu alunos, pais, professores, um médico especialista e a Confederação Nacional das Associações de Pais (CONFAP), numa grande ação de sensibilização para as condições das casas de banho das escolas públicas de Portugal. Com este projeto a Cofina Media e a Domestos colocaram o tema da higiene das casas de banho escolar na agenda, alertando para as doenças e para os problemas de utilização de casas de banho partilhadas. «Ganhar este prémio é um motivo de orgulho muito grande, maior ainda devido à importância que o tema tem ao nível das escolas e das famílias», destaca Joana Santana, Directora de Serviço a Cliente da Cofina Media, responsável pelo projecto.

Os projetos a concurso foram avaliados por Ana Marta Heleno (Global Media Group), Filipa Marçal Grilo (SIC), Filipa Martins (Sapo), Hellington Vieira (Fox Networks Group Portugal), Luís Miguel Pereira (SportTV), João Arbués Moreira (TVI), João Lobo (Renascença Multimédia), João Magalhães (Canais TVCine), José Manuel Gomes (Cofina), Mafalda Anjos (Trust in News) e Marina Ramos (RTP).