Como poupar energia neste inverno: dicas para manter a casa quente

O grupo Kingfisher está constantemente a trabalhar para encontrar novas formas de ajudar os clientes a pouparem energia, porque a melhoria da eficiência energética das casas é positiva tanto para os clientes como para o planeta

Os especialistas da Brico Depôt garantem que a adoção de algumas medidas simples pode ajudar a poupar até 50% nos custos anuais com energia, sem sacrificar o conforto

Nos últimos anos, e especialmente nos últimos meses devido à conjuntura atual, os custos com a energia aumentaram significativamente.

De acordo com dados de um estudo recente da Kingfisher , quase 75% dos lares no Reino Unido e em França são ineficientes em termos energéticos, resultando em elevadas faturas e emissões de carbono. Ainda assim, estamos hoje perante um consumidor consciente que procura, cada vez mais, produtos sustentáveis que o ajudem a reduzir o seu consumo de energia.

Por essa razão, é necessário saber como podemos mudar hábitos de consumo a nível doméstico e, pouco a pouco, melhorar sistemas e instalações para poupar energia, e consequentemente custos, aumentando a qualidade, conforto e eficiência energética no lar. Nove em cada dez pessoas estão à procura de formas para reduzir o seu consumo de energia, o que confirma a necessidade de disponibilizar produtos inovadores e sustentáveis aos consumidores.

Com esse objetivo em mente, os especialistas da Brico Depôt Iberia, líder em construção, renovações e bricolage, identificaram algumas medidas capazes de contribuir, de forma simples e prática, para a eficiência energética das casas mantendo a temperatura ideal e alcançando poupanças anuais de energia até 50%.



Iluminação LED, a mais sustentável do mercado

A iluminação LED é importante, pois oferece dupla rentabilidade: custos energéticos mais baixos e vida útil do produto mais longa (até 25.000 horas de utilização, sem substituição). Com a instalação deste tipo de iluminação será possível não só reduzir os custos com a fatura energética, como também poupar até 80% nos consumos de energia.

Aquecimento por emissores térmicos

Os emissores térmicos são menos dispendiosos que outros sistemas de aquecimento elétrico devido à sua inércia térmica, ou seja, porque são eficientes na manutenção do calor durante mais tempo que os sistemas elétricos convencionais. Além disso, requerem menos 30% de energia, portanto, menos consumo.

Isolamento térmico

Estima-se que um bom isolamento possa reduzir até 50% os custos anuais com energia. Assim, a proteção das paredes com painéis de lã mineral, rocha e XPS, bem como o isolamento térmico e acústico, podem ser uma opção.

Vidro duplo

É através das janelas que se perde a maior parte do calor acumulado com aquecedores ou lareiras, ou a temperatura alcançada com os aparelhos de ar condicionado no verão. A prova disso é a redução da temperatura ambiente ou a temperatura do próprio vidro.

As fugas mais frequentes acontecem através da porta de entrada, das caixas dos estores e dos caixilhos das janelas. Para evitar essas fugas, uma das soluções pode ser instalar janelas com vidro duplo. Graças ao PVC e ao vidro duplo, a hermeticidade da casa aumentará, o que significa menos frio no interior da habitação e até menos 30% no consumo de energia.

Isolamento das portas

Como referido no ponto anterior, as portas estão também sujeitas à infiltração do frio. Assim, portas isoladas com uma vedação adequada podem reduzir a perda de calor e aumentar a eficiência térmica, reduzindo o consumo de energia até 35%.

Na Roménia, a Brico Depôt lançou um serviço de instalação de janelas e portas para ajudar os clientes a evitarem correntes de ar.

Aquecimento em casa

Com o objetivo de fazer um melhor uso do combustível e manter as emissões em mínimos, é aconselhável instalar fogões a lenha ou a pellets. Por um lado, o fogão a lenha oferece maior desempenho com menor consumo. Por outro lado, o fogão a pellets é auto-regulador, não polui e, além disso, o combustível é mais barato. Estas duas opções permitirão poupar até 40% em combustível e custos.

Atualmente, a B&Q e a Brico Depôt France estão a lançar ferramentas de diagnóstico para ajudar os clientes a criarem um plano de ação personalizado de eficiência energética. Essas ferramentas ajudam os consumidores a tomarem decisões informadas, sendo as empresas responsáveis por adequá-las às suas necessidades em termos de produtos e serviços, incluindo instalação.