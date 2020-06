Compre em Viana, apoie comércio local

"Compre em Viana, apoie o Comércio Local" é o mote da nova campanha lançada pela Câmara Municipal de Viana do Castelo e pela Associação Empresarial de Viana do Castelo (AEVC). Em contexto de pandemia, a campanha visa transmitir e demonstrar a confiança e segurança na utilização dos equipamentos vianenses, no acesso aos alojamentos hoteleiros, restaurantes, cafés, pastelarias e estabelecimentos comerciais da cidade e do concelho.

Tem por base as vantagens competitivas e diferenciadoras de Viana do Castelo, como as caraterísticas do território, a qualidade ambiental e do edificado, a extensão das praias, a segurança e os serviços de saúde, os desportos náuticos, os produtos endógenos, os espaços museológicos, a diversidade da oferta cultural, os amplos espaços de fruição e de lazer, a oferta hoteleira de elevada qualidade, a excelência da restauração e do comércio.

Está integrada na iniciativa "Havemos de ir a Viana", campanha de promoção da cidade e do concelho no pós-Estado de Emergência, lançada pelas duas entidades com o objetivo de promover a reativação do comércio, restauração e hotelaria vianenses.

Junta-se, ainda, ao selo "Comércio Seguro", lançado no início deste mês e que já conta com a adesão de 1.200 estabelecimentos. Os kits, que incluem o selo, são atribuídos mediante a assinatura de uma declaração de compromisso e incluem um guia com as recomendações da DGS. O objetivo é ajudar a restabelecer o ambiente de confiança que deve existir entre consumidores e comércio tradicional.