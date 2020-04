COVID-19 | #TodosPorQuemCuida

Conta solidária responde a repto da sociedade civil para ajudar todos os profissionais no combate à COVID-19

A pandemia provocada pelo novo coronavírus (SARS-CoV-2), causador da doença COVID-19, tem criado por todo o mundo situações de grande pressão sobre os sistemas de saúde.

A Ordem dos Médicos e a Ordem dos Farmacêuticos, com o apoio da Apifarma (Associação Portuguesa da Indústria Farmacêutica) e de outras instituições da sociedade civil, criaram uma conta solidária para apoiar todos os profissionais que estão na linha da frente a combater a Covid-19.

A iniciativa "Todos Por Quem Cuida", aberta à sociedade civil, possibilita a entrega de donativos financeiros, mas também de equipamentos hospitalares, equipamentos para proteção individual e outros materiais determinantes para a segurança e qualidade dos cuidados prestados aos portugueses. O apoio destina-se a todos os profissionais de saúde, nomeadamente assistentes operacionais, secretários clínicos, técnicos superiores de diagnóstico e terapêutica, enfermeiros, farmacêuticos, médicos e tantos outros, mas, também às forças de segurança, bombeiros, cuidadores, entre outras profissões chamadas a estar na linha da frente e a cuidar de todos nós.

Este movimento responde a um apelo nacional e materializa a resposta de todos os que desejam apoiar quem cuida, reconhecendo que esta crise só será ultrapassada com a participação, a solidariedade e a união de todos. Com esta iniciativa, as Ordens dos médicos e dos farmacêuticos e a indústria farmacêutica pretendem assegurar que todos os profissionais trabalhem protegidos e com acesso aos equipamentos e dispositivos necessários para salvar vidas e proporcionar os melhores cuidados a todos os doentes com COVID-19, mas também aos que continuam a precisar de assistência por outras patologias.

A Ordem dos Médicos e a Ordem dos Farmacêuticos agradecem os estímulos e a confiança depositadas nos profissionais de saúde para gerir a aplicação dos contributos, vindos especialmente das muitas figuras públicas que se associaram a esta iniciativa solidária, como o apresentador de televisão Manuel Luís Goucha, o ex-jogador de futebol Luís Figo, ou o músico João Gil. Este é também o momento de agregar e unir diferentes instituições e parceiros para que, todos juntos, possamos contribuir para ajudar quem cuida de todos nós, ajudar os portugueses. E sempre sob o lema "Todos Por Quem Cuida".

Os contributos podem concretizar-se através de Transferência Bancária para a Conta Solidária "Todos Por Quem Cuida", que tem os seguintes dados:

Conta CGD número 0646 017662 930IBAN PT50 0035 0646 00017662 930 21NIB 0035 0646 00017662 930 21

A identificação das necessidades no terreno será da responsabilidade de uma Comissão de Acompanhamento, que tem também a supervisão da linha de apoio financeiro.

Os donativos em espécie e os pedidos de apoio podem ser comunicados à Comissão de Acompanhamento através dos endereços de correio eletrónico todosporquemcuida@ordemdosmedicos.pt e todosporquemcuida@ordemfarmaceuticos.pt.

A atividade da Conta Solidária pode ser seguida na rede social Youtube através do endereço hastag #TodosPorQuemCuida.

Mais informações em: www.ordemdosmedicos.pt/todosporquemcuida e www.ordemfarmaceuticos.pt/todosporquemcuida