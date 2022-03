Dia Mundial da Audição com a Auditiv

Dia 3 de Março é um dia especial para quem cuida da audição dos portugueses. Hoje e sempre, cuidar da sua audição é essencial, por isso hoje damos-lhe a conhecer a Auditiv, uma marca que acredita que ouvir é essencial para melhorar a sua qualidade de vida.



Todos os dias, mais de 100 profissionais percorrem o país de Norte a Sul em Unidades Móveis equipadas com os melhores equipamentos de diagnóstico com o intuito de proporcionar Avaliações Auditivas gratuitas a toda a população.





A Auditiv prima pela proximidade com o cliente, tendo como mais valia a assistência vitalícia em casa, um serviço que se estende a qualquer cidade, vila ou aldeia de Portugal Continental e ilhas. Pode ainda encontrar duas lojas físicas Auditiv: em Espinho na Rua 23 Nº364 e na Madeira em dois locais distintos, no Estádio do C.S. Marítimo um camarote/consultório e na Rua do Esmeraldo Nº 14/16





Ninguém fica indiferente às Unidades Móveis Auditiv, pois estão decoradas com fotografias do Fernando Mendes, que todos os anos festeja esta data especial com a Auditiv, como pode ver aqui .





Todos os sócios do C. S. Marítimo, F. C. Arouca, Boavista F. C., S. C. Braga, G. D. Estoril Praia, Portimonense S. C. , Moreirense F. C., Vitória S. C. e Sporting C.P. têm 50% de desconto em produtos Auditiv.





Mais recentemente, às 8 Unidades Móveis que já percorriam o país, a Auditiv adicionou o primeiro autocarro de Avaliações Auditivas do país, composto por 4 gabinetes que contam com os melhores equipamentos de diagnóstico e de audiologia. Tudo na Auditiv é pensado para proporcionar a melhor experiência possível de forma universal e inclusiva, razão pela qual a entrada para o autocarro Auditiv é feita através de uma cadeira elevatória.



No início de 2022, a marca apresentou o novo aparelho auditivo da Bernafon, o primeiro aparelho auditivo com Hybrid TechnologyTM (2 processadores), que proporciona uma qualidade de som sem precedentes, e o único no mercado com um programa específico para ouvir música com alta definição. É um aparelho auditivo com transmissão direta de áudio e bateria recarregável, fácil de usar e capaz de fornecer energia para um dia inteiro de uso, estando concebido para utilizadores com perda auditiva ligeira a profunda. Inclui a tecnologia 2,4 GHz Bluetooth® ? Low Energy e NFMI e um botão duplo para alterar volume e programa.





"Ouvir é Viver Melhor" pretende transmitir o propósito da marca, para que todos possam viver melhor, ser felizes e usufruir com a família em todos os momentos da sua vida.





Mais do que uma marca, a Auditiv é uma família pronta a ajudar a sua!



Se tem ou conhece alguém que tenha perda auditiva, ligue para o 800 917 282 ou vá a www.auditiv.pt e marque a sua avaliação auditiva gratuita.