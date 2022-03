Dia Nacional do Dador de Sangue 2022

O IPST,IP comemora, no próximo dia 27 de março, o Dia Nacional do Dador de Sangue, com um agradecimento público aos dadores de sangue sob o lema: Agradecemos a sua Força Solidária. As comemorações oficiais decorrerão no Auditório do CEDACE em Lisboa (Hospital Pulido Valente), a partir das 10H45.

Estas comemorações, ajustadas ao atual contexto pandémico, regressam ao formato presencial, pois importa destacar todos aqueles que com a sua dádiva de sangue ajudam a Salvar Vidas.

Assim, o IPST destacará o contributo de vários dadores jovens, que no biénio de 2020/21 efetuaram o maior número de dádivas de sangue, estimulando desta forma o tão importante rejuvenescimento do painel dos dadores de sangue.

O programa das comemorações refletirá esta aposta: apresentação do cartão digital do dador de sangue e novas tecnologias e redes sociais na Promoção da Dádiva de Sangue junto dos jovens; bem como o alargamento do painel de dadores através da colaboração das ONG das comunidades LGBTQIA e de protocolos de promoção da dádiva de sangue com diversos Clubes de Futebol.

Após a criação da figura do Mensageiro da Dádiva em 2021 (figuras públicas que dão sangue e promovem a dádiva sangue, de forma voluntária e altruísta), o IPST atribui este ano esta "missão", pelo apoio constante a esta causa, à jornalista Andreia Vale.

Finalmente, serão apresentadas as propostas visuais da próxima campanha de promoção da dádiva de sangue, com a seguinte mensagem: Precisamos da sua força solidária. Precisamos de: + Pessoas Dadoras de Sangue; + Jovens; + Dádivas. Os doentes agradecem, + Sangue, + Vida.