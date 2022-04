Dreamfly Indoor Skydiving abre no Alegro Sintra

Depois de abrir a primeira localização no Porto em 2019, a DreamFly acaba de inaugurar um novo túnel de vento em Lisboa, junto ao Centro Comercial Alegro Sintra, um espaço gerido pela Nhood Portugal, representando um investimento na ordem dos 2,5 milhões de euros.

O simulador túnel de vento vertical de indoor skydiving da DreamFly é um equipamento de última geração que produz ventos entre os 180 e os 350km/h numa estrutura com atmosfera controlada e que conta com mais de 3m de largura e 10m de altura. Cada voo equivale a um salto de 4.000m de altitude e reproduz a experiência da queda livre com garantia de total segurança.

A DreamFly espera receber uma média de 1.000 visitantes/mês no primeiro trimestre de atividade, maioritariamente portugueses residentes na área metropolitana de Lisboa, captando também uma importante percentagem dos visitantes do Centro Comercial Alegro Sintra. Adicionalmente, nestes primeiros dias de atividade, registou já um considerável número de visitantes estrangeiros, nomeadamente provenientes de países como Espanha, Brasil, Alemanha e EUA, fator que se deve em parte à proximidade com Sintra, ponto de paragem turístico.

O investimento agora realizado, 2,5 milhões de euros, foi superior ao investimento realizado no Porto, onde o túnel de vento está localizado na Galeria Comercial Auchan da Maia, espaço este

também gerido pela plataforma global de soluções imobiliárias em projetos de uso misto –

Nhood Portugal.

Matt Hill, Diretor da DreamFly Portugal, afirma que "elegemos Portugal por ser um dos poucos países europeus que ainda não disponibilizava esta oferta à sua população. Com condições climatéricas privilegiadas e uma forte cultura de atividades desportivas, sempre esteve no topo dos nossos objetivos introduzir o indoor skydiving neste mercado. Esta atividade destina-se maioritariamente a quem procura a sua primeira experiência de voo, mas acabamos por receber também skydivers experientes que desejam treinar as suas habilidades. A par com a motivação desportiva e de lazer acessível a toda a família, acreditamos que o indoor skydiving assume-se como uma verdadeira atração turística para as localidades onde está presente e neste caso, em Sintra, junto ao ponto fulcral de visitas que é o Centro Comercial Alegro. Será certamente mais um destino de eleição para as pessoas".

Rui Vacas, Real Estate Director, da Nhood Portugal, sublinha que "a instalação da DreamFly no Centro Comercial Alegro Sintra expressa a capacidade da Nhood Portugal em diferenciar-se na prestação do seu serviço de gestão para os seus clientes, nos ativos que gere. Acreditamos que estes locais representam para as comunidades envolventes um espaço de vida, em que a compra é uma dimensão, que deve ser aliada ao lazer e às dinâmicas sociais. Assim, trazemos para o Alegro Sintra uma inovação no seu mix comercial, respondendo por um lado às expetativas dos visitantes que procuram uma constante novidade, e por outro numa ótica de geração de valor do próprio ativo gerido por nós, pelo aumento da sua atratividade. Em paralelo, este conceito está muito alinhado com o posicionamento da própria marca Alegro, nomeadamente num dos seus 3 eixos, Play, na forma como queremos que os Clientes vivam a experiência de visita dentro de um espaço da marca".

O slogan da DreamFly "Anyone Can Fly" significa literalmente que qualquer pessoa, dos 4 aos 94 anos, está apta a voar, sendo este um programa ideal para fazer em grupo, partilhando uma experiência única e emocionante. A DreamFly acredita que as famílias vão representar precisamente uma grande fatia do seu target em Lisboa.

Sediada em Portugal, a DreamFly tem na multiculturalidade um dos seus maiores valores, contando desde logo com um staff composto por colaboradores oriundos de países como Portugal, EUA, Finlândia, Letónia e Brasil. Esta caraterística da DreamFly está alinhada com o posicionamento da Nhood Portugal, que une também a sua expertise internacional, ao nível da dinamização, operação, gestão, desenvolvimento e promoção de ativos imobiliários, ao conhecimento detido pela sua equipa local no que diz respeito ao território onde o ativo se insere.

O crescimento da DreamFly em Portugal tem sido bastante significativo, sendo isso comprovado pelos mais de 10.000 voos realizados em menos de 3 anos de atividade no Porto, tendo em conta o contexto pandémico e limitações impostas em períodos longos de atividade. Com os olhos postos em oportunidades a médio prazo, a empresa não descarta a possibilidade de se instalar em novas localizações em território nacional e internacional.