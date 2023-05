Ecar Show abre dia 12 de Maio na FIL

A Feira Internacional de Lisboa, no Parque das Nações, vai acolher a quinta edição do Ecar Show – Salão do Automóvel Híbrido e Elétrico, que promete ser o placo de todas novidades de 12 a 14 de maio.





O Ecar Show, que vai já na quinta edição, promete muitas novidades e mais de 200 veículos expostos, por mais de 70 expositores e 100 marcas ligadas à mobilidade suave, seja com serviços, seja com automóveis, que vão ser as estrelas do certame.





Novidades absolutas

BYD é o acrónimo de "Build Your Dreams" e é uma empresa internacional dedicada à alta tecnologia, à inovação e que pretende afirmar-se com o objetivo de "melhorar a vida das pessoas, promovendo um ecossistema livre de emissões rumo a um futuro mais sustentável e ecológico." De acordo com a comunicação da marca.





A BYD é, líder mundial em soluções de mobilidade elétrica (EV e PHEV) para todo o mercado e vai fazer no Ecar Show a sua primeira aparição, com três modelos 100% elétricos: o C-SUV BYD ATTO 3, o SUV de 7 lugares com tração integral BYD TANG e o sedan desportivo BYD HAN.





No Ecar Show vai ser possível ter o primeiro contacto com o Ford Explorer, que a marca americana vai levar até ao Salão, ainda sob a forma de "maqueta", pois este modelo ainda não se encontra no mercado.





Outra das novidades vai ser o XEV Yoyo, um automóvel que é produzido por uma impressora 3D em três dias. O Yoyo é um citadino, desenvolvido pela italiana XEV, recentemente apresentado em Paris e que vai fazer no Ecar Show a sua estreia nacional.





Estão ainda previstas mais novidades, quer em termos de mercado, quer em termos desportivos.





Como habitualmente, durante o Salão, vão acontecer várias palestras e "workshops", assim como a realização de experiências ao volante, com a realização dos, já tradicionais "test drives".









Os bilhetes estão já à venda e podem ser comprados a preço reduzido em: https://www.ecarshow.pt/

O Ecar Show tem a Prio como patrocinador principal. Piscapisca.pt é o portal oficial. A revista oficial é Green Future Automagazine. Vila Galé são os hotéis oficiais. De referir ainda a parceria do Salão com a UVE - Associação de Utilizadores de Veículos Elétricos e com o ACP - Automóvel Club de Portugal.