Em julho, setembro e outubro, Lionesa dá palco a jovens artistas emergentes

Todas as quintas-feiras, à hora de almoço, nos meses de julho, setembro e outubro, o corredor central da Lionesa Business Hub, em Matosinhos, é palco de atuações musicais ao vivo. A iniciativa pretende dar visibilidade a jovens talentos emergentes da música, apoiá-los, e, em simultâneo, promover ações que contribuam para o bem-estar dos colaboradores das empresas, não só das que estão na Lionesa, mas de outras que estejam nas imediações. Os espetáculos de duração variável são abertos ao público em geral e totalmente gratuitos.

Esta semana, no dia 8, a partir das 13h00, o palco é ocupado por Bruno Santos. É uma oportunidade para ouvir o saxofonista premiado dentro e fora de portas, professor na Academia de Artes da União de Bandas de Mira, Escola de Música da Banda de Arouca e no Conservatório de Música de Aveiro, que ao longo do seu percurso já trabalhou com diversos saxofonistas de renome. Lançou há pouco o seu primeiro álbum intitulado de "ROAD" possuindo várias estreias nacionais e em absoluto, de compositores nacionais e internacionais.

No dia 15, o tom muda e é a vez de André Montenegro, DJ Fi. Com mais de 18 anos de experiência, vai presentear o público com um set dinâmico e uma playlist que integra todos os estilos de música.





A 22 de julho, a guitarra e a voz de Bruna Costa marcarão a hora de almoço. Com apenas 20 anos, Bruna Costa é uma Street Artist que reside na Maia. Foi participante no The Voice Portugal e, à data de hoje, ocupa o seu espaço em plena Ribeira do Porto, onde dá a conhecer o seu talento e trabalho, sobretudo de covers, mas também com alguns originais.





O mês termina com Patrícia Pereira, a 29 de julho, ao som da concertina desta artista que está a fazer um percurso muito interessante desde há cerca de 15 anos atrás em que largou a sua licenciatura para se dedicar à sua concertina. Patrícia assume: nasceu para ser artista e para tocar na rua. Hoje vive do seu talento e da sua arte.





Francisco Bereny, em guitarra clássica, abriu as atuações no mês de julho e volta já em setembro e outubro. Presenteou a Lionesa com um impactante Live Act para novidade de muitos. Francisco, jovem músico, participou em vários recitais em Portugal e Espanha, destacando-se a sua apresentação no Festival Musicatos, no Festival 20.21 Évora Música Contemporânea e no Ciclo Novos Talentos, no Teatro Rivoli. Ingressou na Universidade Mozarteum em Salzburgo, onde se especializou em Performance com Laura Young.

Setembro

02 de setembro – Francisco Bereny

09 de setembro – Bruna Costa

16 de setembro – André Montenegro

23 de setembro – Bruno Santos

30 de setembro – Patrícia Pereira

Outubro

07 de outubro – André Montenegro

14 de outubro – Francisco Bereny

21 de outubro – Bruno Santos

28 de outubro – Bruna Costa



A Lionesa Business Hub é um resort multicultural e empreendedor, que hospeda mais de 120 empresas e atua como agente de inovação e aceleração de negócios e talento humano em escala global. Na Lionesa, os espaços de trabalho são customizados, com o principal objetivo de promover a saúde e o bem-estar da comunidade de mais de 5.000 trabalhadores, facilitando a criatividade e, acima de tudo, priorizando a sustentabilidade, oferecendo um ambiente de trabalho flexível, onde podem contar com uma vasta gama de serviços, incluindo restaurantes, espaços de lazer como ginásio, aulas gratuitas de surf… Empresas como Oracle, Farfetch, eDreams, Vestas, Cofco, Klockner Pentaplast, Generix e Hilti são algumas das marcas que confiaram na Lionesa para se tornar a sua nova casa. O novo parque verde e de lazer com 5 Hectares, da autoria do Arquiteto Siza Vieira e do Arquiteto Sidónio Pardal vai ligar a Lionesa ao Mosteiro de Leça do Balio, seguindo o rio Leça, que atravessa o parque, até ao oceano, através da nova ciclovia. Siza, com a reabilitação do Mosteiro de Leça e a construção do seu novo templo, acrescenta um novo sentido de património e uma nova missão cultural a uma nova Lionesa, atingindo 110.000 metros quadrados de escritórios, um Concept Hotel, Serviced Apartments e uma International School.