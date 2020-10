Empresa de ramo automóvel promove passatempo para o GP de Portugal de F1

Se é fã de automobilismo e quer ir ao Autódromo Internacional do Algarve (AIA), então este passatempo é para si. A F. Gil Automóveis está a oferecer a oportunidade de assistir ao Grande Prémio de Portugal de Fórmula 1, que irá decorrer em Portimão entre os dias 23 a 25 de outubro.





O passatempo está a decorrer nas páginas de Instagram da F. Gil Automóveis (@fgil.pt) e da CarOnlineTV (@caronline.tv), onde vão ser sorteados bilhetes para assistir aos três dias da prova rainha do automobilismo, que regressa a Portugal 24 anos depois.





A empresa do ramo automóvel faz informar os interessados que basta seguir alguns passos, de forma a validar a sua participação. O sorteio termina na próxima quarta-feira, dia 21. O vencedor é escolhido aleatoriamente e anunciado pelas 19h00 desse mesmo dia.





Sobre o Grupo F. Gil:





Há mais de 25 anos no mercado automóvel com a F. Gil – Automóveis, dedica-se à compra e venda de automóveis, assim como à prestação de serviços pós-venda através da prestação de garantias e assistência oficinal. Ainda neste ramo, a empresa fornece serviços de reboque e de abate de veículos. Mais recentemente, apostou no motociclismo, com a criação de uma equipa de competição. Com o objetivo de expandir o negócio, o Grupo FGil alargou o espectro das suas áreas de atividade, nomeadamente para a área de construção civil.