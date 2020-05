Empresas de desentupimentos não param com a pandemia

O mundo foi assolado pela pandemia covid-19, doença altamente contagiosa que mudou a vida de milhões de pessoas e conta já com milhares de vítimas mortais. Algumas empresas estão a meio-gás outras completamente paradas, países em estado de emergência e cidadãos fortemente restringidos nas suas deslocações, passam mais tempo em casa ou confinados à sua área de residência, o que aumenta consideravelmente a utilização dos diversos recursos domésticos, nomeadamente das redes de esgotos e saneamento. Já somos "todos heróis"… desde os profissionais de saúde à segurança, passando pela religião, comerciantes, desporto, artes, educação e tantas outras actividades que lutam pela permanência de todos, com especial destaque a cada um de nós que com alteração de pequenos hábitos diárias, fomos capazes de atingir números que foram apelidados por muitos de "Milagre Português".

É neste contexto que as empresas de desentupimentos que ainda estão em funcionamento, que por motivos de quarentena ou cuidados com filhos e outros familiares ou ainda outras condicionantes relacionadas, se encontram com 50% do pessoal disponível, solicitam além de ficar em casa, sejam prudentes na utilização dos esgotos de sua casa. Pequenas atitudes como não colocar toalhetes na sanita, pelos nos lavatórios, massas de gordura no lava-loiça e manter as crianças longe dos mesmos, podem fazer a diferença e evitar acordar ao meio da noite com uma inundação por retorno de águas de saneamento provocadas por entupimento dos ramais centrais do imóvel.

À sua maneira, como cada um de nós, os "Desentupidores de Esgotos" também fazem parte dos heróis do momento, muitas vezes operam de piquete 24h e, quando todos descansam ou em suas casas aguardam dias melhores, eles são chamados a contribuir a qualquer hora do dia ou da noite, para restabelecer o normal funcionamento da rede de esgotos e para que todos possamos manter o plano nacional que tanto sucesso tem tido. Podem ser vários os meses que se avizinham com trabalhos condicionados e é por esse motivo que a sua atitude preventiva é da maior importância para evitar a todo o custo cenários de insalubridade, o que tornaria inviável a utilização do imóvel.

O melhor é que não aconteça, mas se acontecer um problema de entupimento, evite soluções caseiras como produtos químicos, arames ou até mesmo ferros, entre outros. Introduzir objectos inadequados nas tubagens ou substâncias desconhecidas podem danificar a rede de modo irreversível, o que levaria à substituição das mesmas e custos desnecessários.

Como resolver o problema de entupimento de esgotos? Bom, se acontecer... para grandes males, grandes remédios... No caso específico de retorno de águas dos vizinhos no seu apartamento, deve fechar de imediato o contador central do prédio, pois se não usarem a água não haverá retorno de águas. Em seguida, contacte uma empresa especializada.

Entre as empresas especializadas em serviços de desentupimentos que ainda estão em funcionamento, encontrará as seguintes:

Jl Desentupimentos

Empresa de raízes familiares, desenvolve os seus variados serviços com uma filosofia de abordagem de proximidade em todo o país. De entre os vários locais de intervenção, destacam-se os seguintes: Lisboa, Braga, Porto, Aveiro, Coimbra, Leiria, Algarve, Evora, Viseu.

Lusoesgotos

Empresa especializada em desentupimentos com diversos recursos técnicos e humanos disponíveis para serviços na zona norte do país. De entre os vários locais de intervenção, destacam-se os seguintes: Braga, Porto, Viana do Castelo.

Topdesentope

Empresa especializada em desentupimentos com diversos recursos técnicos e humanos disponíveis para serviços na zona centro e sul do país. De entre os vários locais de intervenção, destacam-se os seguintes: Lisboa, Setúbal, Santarém, Leiria, Evora, Algarve.

Desentop24horas.pt

Empresa de desentupimentos e limpeza de fossas com diversos recursos técnicos e humanos disponíveis para serviços em todo país. De entre os vários locais de intervenção, destacam-se os seguintes: Lisboa, Braga, Porto, Aveiro, Coimbra, Leiria, Algarve, Evora, Viseu.

