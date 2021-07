Espaço Casa abre nova loja em Ponte De Lima

A Espaço Casa continua a alargar o seu portfólio de lojas com a abertura de mais um novo espaço comercial desta feita em Ponte de Lima. A inauguração da Espaço Casa Ponte de Lima está marcada para o próximo dia 17 de Julho (sábado) no Vila Retail Park, cuja inauguração também será nesse dia.

A nova loja terá uma superfície comercial de mais de 900m², sendo a segunda loja da marca no distrito de Viana do Castelo. Com esta abertura a Espaço Casa vai criar até 10 novos postos de trabalho.

A 55ª loja da Espaço Casa é inaugurada com a Campanha de Jardins e Verão e ainda com promoções exclusivas de abertura que são válidas até 8 de Agosto. Artigos para o Verão, mobiliário de exterior, decorações, utilidades e têxteis para o lar é tudo aquilo que pode encontrar neste novo espaço.

Andreia Grave, Diretora de Marketing e Comunicação, refere que "a loja de Ponte de Lima vem reforçar a presença da Espaço Casa no distrito de Viana de Castelo que, até então, contava apenas com a loja de Monção. A nossa presença nesta região é fulcral sobretudo porque vamos estar localizados num retail também ele novo e o primeiro do género no concelho do Minho. Ficamos muito satisfeitos por, desta forma, podermos contribuir para o desenvolvimento comercial desta região."

A Espaço Casa continua assim com a sua estratégia de expansão da rede de lojas nacional, contando agora com 55 lojas em Portugal, 27 em Espanha e 8 em Angola. A par da estratégia de expansão a Espaço Casa também está a levar a cabo um processo de modernização das duas lojas, tendo já remodelado 18 espaços com o seu novo conceito.

Espaço Casa Ponte de Lima

Morada: Vila Retail Park, Vila Foral de D. Manuel I / Fração F e G, Arcozelo / 4990-171 Ponte de Lima