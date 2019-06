Estarreja celebra as Festas de Santo António

e 8 a 16 de junho, volta-se a repetir a tradição estarrejense com um extenso programa que vai trazer a maior animação ao centro da cidade. Mercado Antigo, Marchas Populares, Bandas em Festas, Jogos Tradicionais, Festival de Folclore, Feira de Artesanato Urbano e concertos de Augusto Canário, Piruka, The Gift e Toy são algumas das atividades em destaque das Festas.





Uma viagem no tempo com o Mercado Antigo

Nos dias 8 e 9 de junho, na Praça Francisco Barbosa vamos recordar o pregão, a taberna típica, as vestes, a música tradicional, num rebuliço de feira popular carregado de emoções e de memórias recriando o Mercado da Praça de Estarreja, que se realizava aos domingos.





O Mercado Antigo relembra o quotidiano até ao início do séc. XX com espaços de venda, encenações, trajes, artesanato, comes e bebes, costumes, artes, ofícios e música tradicional num convívio que atravessa gerações.





No primeiro dia do Mercado Antigo (dia 8), vamos homenagear a nossa tradição e identidade cultural com a inauguração da exposição "Recriações", de Abel Cunha, que apresenta um conjunto de fotografias, protagonizado pelos elementos dos cinco grupos etnográficos e de folclore de Estarreja, que nos leva de volta a um mundo que já foi o nosso.





Recriamos e revivemos a vida quotidiana de uma pequena região encravada entre a serra e o mar, uma ruralidade esquecida de duros trabalhos, de alegrias e de tristezas, a herança cultural dos nossos antepassados, uma raiz identitária que a modernidade tende a fazer esquecer. Será verdadeiramente "Uma Janela para a Tradição", num olhar coletivo de registo para memória futura.





A música à volta do Rio Antuã

E porque a Festa de Santo António não é festa sem boa música, o palco principal das festividades recebe grandes nomes da música portuguesa: Augusto Canário (dia 8) vem mostrar o que de melhor se faz nas cantigas ao desafio, o rapper Piruka (dia 14) traz um espetáculo que será um verdadeiro elogio à "família", o grupo de Alcobaça The Gift (dia 15), que estão de volta à estrada, passam pela cidade para apresentar o novo disco "Verão", e Toy (dia 16) vai pôr Estarreja a cantar "toda a noite".





Sardinhadas, marchas e bandas

É hora de provar o melhor da gastronomia regional com as coletividades locais na Tenda da Tasquinhas. Ao longo de cinco dias (12 a 16 de junho), Estarreja celebra o santo de tudo e de todos envolvidos pelos cheiros da sardinha assada, do caldo verde e dos rojões, e pelos convívios prolongados em família ou com amigos.





Um dos momentos altos das festividades são as Marchas Populares (dia 12) que ganham vida graças à participação e forte colaboração das coletividades do concelho. A Associação de Pais da EB Visconde de Salreu, a Fundação Cónego Filipe de Figueiredo, a Sociedade Recreativa e Musical Bingre Canelense, a Associação Cultural e Recreativa Esteira de Veiros, a Associação Cultural e Recreativa Unidos do Agro, a Associação Cultural e Recreativa Saavedra Guedes e a ACRES Vai Quem Quer vão desfilar com as suas músicas, com os seus trajes, coreografias e temas na noite de Santo António na Avenida 25 de Abril e na Alameda Parque do Antuã. E no final não podia faltar o tradicional baile popular, em grande animação com o Grupo Musical Escala 5.





Na festa maior de Estarreja é ainda tempo de comemorar o Dia do Município (dia 13) com uma mão cheia de atividades: com a Sessão Solene do Dia do Município (15h00, no Cine-Teatro de Estarreja), com as cerimónias religiosas que inclui uma missa campal e procissão, com o desfile e o espetáculo inédito, desenhado especialmente para as Festas do Município pelas três bandas filarmónicas do concelho - Bingre Canelense, Visconde de Salreu e Club Pardilhoense -, naquele que será um "super-concerto" com mais de cento e cinquenta músicos no mesmo palco e os três Maestros das bandas – Nelson Aguiar, Afonso Alves, Martinho Rodrigues - na direção musical.