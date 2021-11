Estas são as melhores soluções de aquecimento para ter a casa quente este inverno

Todos os anos é o mesmo: com a chegada das temperaturas baixas, vai-se a correr tirar da arrecadação o velho aquecedor que, depois de tanto tempo parado, por vezes já nem funciona bem – ou de todo. E, quando funciona, não espalha o calor que gera uniformemente. O problema de se ter a casa fria no inverno é exacerbado por Portugal ter dos piores índices de isolamento térmico da União Europeia nas casas de habitação. Isto leva a que seja ainda mais importante ter um bom sistema de climatização para aguentar os rigores do frio (e o calor mais extremo do verão).

Casa aquecida com menor consumo energético





Sejamos honestos: se queremos ter uma casa quente e confortável nas estações mais frias, um aquecedor não chega. A solução para climatizar uma casa passa pelos sistemas de aquecimento integrado. Os atuais sistemas de aquecimento oferecem uma maior fiabilidade e eficácia, bem como um menor consumo energético quando comparados com os tradicionais sistemas de climatização por caldeira. Quem procura soluções de aquecimento tem na Mitsubishi Electric uma ótima opção.

Pioneira da tecnologia da bomba de calor





Desde 1970, a Mitsubishi Electric tem liderado o desenvolvimento da tecnologia da bomba de calor para produzir água quente. Oferece, hoje, uma vasta gama de soluções de aquecimento, com produção de águas quentes sanitárias e de arrefecimento, pensadas para se adaptarem a qualquer tipo de consumo, doméstico ou empresarial, para casas de habitação ou grandes áreas residenciais e terciárias (como hotéis, ginásios, piscinas, etc.).



Sistemas de aquecimento Ecodan são a solução





sistemas de aquecimento adequados à instalação em qualquer casa, seja nova ou remodelada.



A tecnologia de bomba de calor proporciona a produção de aquecimento ambiente e aquecimento de águas sanitárias até 60°C de forma eficiente e segura. Eficiente, pois recebe energia térmica gratuita do ar exterior, o que reduz ao mínimo o consumo energético e, assim, assegura os níveis máximos de categoria energética. Segura, pois operam exclusivamente com ar e água, pelo que não geram qualquer tipo de gases nocivos ou outras substâncias poluentes.





A questão que deve colocar é: que solução de aquecimento pretende para a sua casa?



Opções não faltam: sistemas só aquecimento ou reversíveis, com depósito ou sem depósito, sistema híbrido ou 100% hidráulico…





Nem as casas são todas iguais, nem todas têm as mesmas necessidades. Tendo isso presente, a gama de aquecimento Mitsubishi Electric desenvolveu diferentes sistemas que se adaptam a qualquer tipo de habitação e consumo familiar.

Gama eficiente, fiável e económica





Todos os sistemas de aquecimento da Mitsubishi Electric têm características comuns:

Produção de energia hipereficiente: 75% da energia utilizada é gratuita, proveniente do ar exterior;

Amigos do ambiente: todos os sistemas são 100% elétricos, reduzindo a pegada de CO2 em 90%;

Dimensão e design: são compactos e elegantes, com dimensões iguais às de uma caldeira;

Controlos inovadores e intuitivos: o controlo do sistema é simples e intuitivo e pode ser feito quer através da consola ou comando sem fios, quer por wi-fi, no telemóvel, tabletou computador, com a app MELCloud.

Como se vê, o que não falta são opções: o importante é saber identificar quais são as necessidades de climatização. Depois, é só instalar um sistema de aquecimento para poder dizer adeus para sempre ao frio em casa.