Festas de Santo António animam Município de Estarreja

O Município de Estarreja oferece a todos os visitantes uma programação vasta, diversificada e animada, sem nunca esquecer a tradição. Mercado Antigo, Marchas Populares, Bandas em Festas, Jogos Tradicionais, Quadros Vivos, exposições e concertos com Monda, Tiago Bettencourt, João Pedro Pais, Anjos e as Bandas Filarmónicas Concelhias são algumas das propostas em destaque das Festas.





"Da minha aldeia vejo quanto da terra se pode ver no universo" (dia 3), que conta com a participação dos Grupos Folclóricos e Etnográficos do Concelho de Estarreja e com orientação da Associação Terceira Pessoa, Nos dias 4 e 5 de junho, na Praça Francisco Barbosa celebra-se a identidade local e a história. Durante dois dias, vai-se recordar o pregão, a taberna típica, as vestes, a música tradicional, num rebuliço de feira popular carregado de emoções e de memórias, numa recriação do recriam o Mercado da Praça de Estarreja, que se realizava aos domingos.





No primeiro dia do Mercado Antigo (dia 4), acontece a exposição "Avivar Memórias, Identidade, Ofícios e Gente" que mostrará os rostos enrugados por trás dos ofícios em extinção do nosso território, que guardam na memória pedaços da história de Estarreja. Esta mostra é uma perfeita simbiose entre a história local, o património, a imaterialidade das memórias e as gentes da terra.





Como é habitual, esta viagem ficará marcada também pelo "Desfile Etnográfico" protagonizado pelas coletividades, feirantes e o público em geral, com encenações que espelham o quotidiano de outros tempos. E pela recriação dos "Quadros Vivos" com a participação do Grupo Etnográfico da Casa do Povo de Avanca, do Grupo Etnográfico "Danças D'Aldeia", do Rancho Folclórico "As Tricaninhas do Antuã" e do Rancho Folclórico "As Tricaninhas de S. Miguel de Fermelã". Tudo isto no dia 5.





Os palcos da Praça Francisco Barbosa e do Parque Municipal do Antuã enchem-se de música e estão reservados aos grandes nomes da música portuguesa: Monda (dia 4) vem celebrar o canto alentejano; Tiago Bettencourt (dia 9) traz as sonoridades da nova música portuguesa; João Pedro Pais (dia 10) vai pôr Estarreja a cantar "Ninguém (é de ninguém)", "Louco (por ti)", "Mentira" ou "Não há; e os Anjos, que estão de volta à estrada, farão ecoar os grandes êxitos da banda como "Perdoa", "Ficarei" ou "Quero voltar".





De 9 a 13 de junho, a Tenda das Tasquinhas, liderada pelas coletividades locais, recebe amigos e famílias para darem a provar o melhor da gastronomia regional sempre ao som de boa música e animação.





Símbolo festivo e popular, as Marchas de Santo António são dos pontos altos das festividades. No grande desfile (dia 12) é tempo de admirar arcos, adereços e trajes, ouvir músicas e decorar versos, ver coreografias bem ritmadas, numa noite cheia de cor, animação e música popular com o cunho da Associação Cultural e Recreativa Escola de Samba Vai Quem Quer; da A Esteira de Veiros, da Associação Cultural e Recreativa Saavedra Guedes; do Grupo de Samba Os Morenos; e da Sociedade Recreativa e Musical Bingre Canelense.