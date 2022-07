Festival serve Sardinha e grandes concertos na Praia do Pedrógão - Leiria

Está de volta mais uma edição do Festival da Sardinha, na Praia do Pedrógão, de 7 a 10 e 14 a 17 de julho, que, como é tradição, faz da sardinha rainha da festa, mas apresenta grandes nomes na ementa musical.





O Festival terá o seu epicentro no recinto montado junto à rotunda sul, mas à semelhança do que aconteceu no ano passado, estende-se aos restaurantes aderentes que fazem dos seus espaços extensões deste certame que é já uma referência do programa de animação de Verão nas praias da região.





Dia 7, o conhecido músico TOY abre a festa, seguindo-se muitos outros músicos conhecidos do grande público, como AGIR, a atuar dia 8, e Hi-Fi, no dia 9. No dia 14 o Festival da Sardinha recebe os Minhotos Marotos, dia 15, os FUNKOFF e, a 16 de julho, é a vez dos GNR atuarem. Todos os concertos têm lugar a partir das 22:30, num palco instalado no recinto do festival, e que este ano conta com maior capacidade e melhores condições para receber o público.





Com mais de mil lugares, o Festival vai realizar-se, pela primeira vez, num recinto que permitirá incrementar as condições de serviços dos oito restaurantes/tasquinhas coordenados pelo movimento associativo das freguesias do Coimbrão, Monte Redondo e Carreira e Monte Real e Carvide, aumentando a capacidade de servir a rainha deste festival, a sardinha assada.





Os visitantes poderão ainda usufruir de um espaço de lazer, ao ar livre, com áreas de animação infantil, mostra de artesanato e de outros produtos locais.