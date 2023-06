FIA Lisboa de portas abertas

A 35ª Edição da FIA Lisboa – Feira Internacional do Artesanato irá decorrer de 24 de Junho a 2 de Julho, na FIL – Parque das Nações. Promovida pela Fundação AIP em colaboração com o IEFP, a FIA Lisboa é a maior feira de artesanato da Península Ibérica e conta com 30 000m2 de exposição de artesanato nacional, internacional e com uma área dedicada à gastronomia.





Esta edição da FIA Lisboa é também palco de um programa musical diversificado que promete animar os visitantes com música tradicional e contemporânea, contando com a presença de artistas como: Wanda Stuart, Tributo popular e Liliana Martins entre muitos outros.





Para além de acolher a Área da gastronomia, o pavilhão 3 é o espaço onde os visitantes vão poder também encontrar os Jogos Tradicionais Portugueses. A entrada neste pavilhão é gratuita entre o 12h30 e as 15h.





Paralelamente, a FIA Lisboa contará com um extenso calendário de atividades, entre os quais workshops, conferências e trabalhos ao vivo.





A inauguração da FIA Lisboa realiza-se dia 26 de Junho às 16h00 e será presidida pelo Secretário de Estado do Trabalho, Dr. Miguel Fontes









O calendário completo de atividades da FIA Lisboa pode ser encontrado em https://fialisboa.fil.pt/agendafia

O Pavilhão da Gastronomia (3) funcionará a partir do 12h30, encerrando 2ª, 5ª feira e domingos às 22H00 e 6ªfeira e sábado às 23H00 - com entrada gratuita até às 15h.





A Área expositiva (1 e 2) estará aberta todos os dias a partir das 15h, encerrando 2ª a 5ªe domingos às 22h00 e 6ª feira e sábado às 23h00.