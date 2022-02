Frigorífico BEKO considerado Produto do Ano 2022 pelos portugueses

A Beko, recentemente distinguida a nível mundial pela Real Leaders Top 200 Impact 2022 pelas suas políticas sustentáveis acaba de obter mais um reconhecimento, desta vez a nível nacional. O inovador frigorífico combinado Beko Neofrost HarvestFresh™ RCNE560E40DZXBN foi considerado Produto do Ano 2022, colocando a marca no topo das preferências dos portugueses na categoria de "frigoríficos".

O frigorífico Beko Neofrost HarvestFresh™ combina 3 tecnologias inovadoras no segmento da refrigeração que promovem não só um estilo de vida mais saudável, com foco na preservação das vitaminas dos alimentos, como também mais sustentável, com soluções que evitam o desperdício alimentar e a eficiência na refrigeração. O sistema HarvestFresh™ utiliza um sistema de 3 luzes (verde, azul e vermelho) que simula o ciclo diário da luz solar – incluindo os momentos de escuridão – com o objetivo de recriar um ambiente natural de vida para os alimentos. Desta forma, é possível otimizar a preservação das vitaminas e nutrientes nos alimentos frescos como frutas e legumes.

Por outro lado, a tecnologia EverFresh+®, foca-se na circulação de ar na gaveta dos vegetais, mantendo as frutas e os vegetais frescos até 30 dias, através de um controlo preciso da temperatura e humidade na gaveta que minimiza a condensação e mantêm os ingredientes nas melhores condições. Por último, a tecnologia NeoFrost Dual Cooling: dois sistemas de refrigeração independentes para os compartimentos, mantém o fluxo de ar e temperatura ideais, tanto no congelador como no frigorífico. Como resultado, os alimentos permanecem frescos por mais tempo, sem acumulação de gelo ou transmissão de odores e a abertura de um dos compartimentos não afeta a refrigeração do outro, reduzindo a perda de frio e tornando-se mais eficiente. Com uma capacidade de 510 litros, dispõe ainda de um dispensador de água e iluminação led.