GONDOMAR E PÓVOA DE LANHOSO SÃO OS MUNÍCIPIOS CONVIDADOS DA FIA LISBOA

Artesanato português e internacional, gastronomia típica, música e jogos tradicionais – são algumas das novidades que pode descobrir na FIA Lisboa, uma experiência para viver em família e com os amigos.



De 24 de Junho a 2 de Julho, Lisboa volta a ser anfitriã da maior feira de artesanato da Península Ibérica. Promovida pela Fundação AIP em colaboração com o IEFP – Instituto de Emprego e Formação Profissional, a 35ª edição da Feira Internacional de Artesanato decorre durante nove dias na FIL.





A Inauguração da FIA Lisboa realiza-se dia 26 de Junho às 16H00 e será presidida pelo Secretário de Estado do Trabalho, Dr. Miguel Fontes.





Em exibição estará o artesanato de mais de 30 países, distribuído por três pavilhões da Feira Internacional de Lisboa, o que representa 30 000 m2 de exposição. O Pavilhão 1 é dedicado ao artesanato nacional credenciado, o Pavilhão 2 conta com artesãos internacionais das mais diversas latitudes, e o Pavilhão 3 traz à FIL os sabores tradicionais de diferentes regiões do país, a par de um conjunto de animações e jogos, folclore, música nacional e de países representados.





Gondomar e a Póvoa de Lanhoso são os Municípios Convidados da FIA 2023 que nos vão presentear com a beleza e a riqueza da "Filigrana de Portugal" – produto artesanal certificado.





A Filigrana representa a Tradição e a excelência Artesanal Portuguesa, nomeadamente das regiões do norte do país: Gondomar e Póvoa de Lanhoso. Os dois Municípios Convidados unem-se com o propósito único de valorizar a técnica artesanal da filigrana, comum às duas regiões que se destacam, enquanto destinos imperdíveis para os amantes da filigrana e da arte tradicional portuguesa.





A 35ª Edição da FIA Lisboa vai também ser palco de um programa musical diversificado que promete animar os visitantes, com o melhor da música tradicional e contemporânea. Confirmados estão já: Wanda Stuart, dia 24 de junho; Tributo popular, dia 29 de junho; A fadista Liliana Martins, dia 30 de junho, bem como ranchos folclóricos e música do mundo com actuações de grupos de Cuba e do México.





O Pavilhão 3 destina-se à área da gastronómica, uma grande representação dos sabores regionais – desde os enchidos aos queijos, passando pelos doces tradicionais.





A novidade deste ano é o espaço dedicado aos Jogos Tradicionais Portugueses. No Pavilhão 3, pais, filhos e netos vão ser desafiados a pôr à prova a sua perícia e habilidade, jogando entre si numa disputa sadia e lúdica, jogos desconhecidos para os mais jovens, que remetem à cultura e ao património do país, desde o jogo da malha, à corrida de sacos e ao jogo dopião, entre outras. A entrada neste pavilhão é gratuita entre o 12h30, às 15h.





calendário de atividades, entre os quais workshops, conferências e trabalhos ao vivo. O calendário completo de atividades da FIA Lisboa pode ser encontrado https://fialisboa.fil.pt/agendafia/



A Área expositiva (1 e 2) estará aberta todos os dias a partir das 15h, encerrando 2ª a 5ªe domingos às 22h00 e 6ª feira e sábado às 23h00.





O Pavilhão da Gastronomia (3) funcionará a partir do 12h30, encerrando 2ª, 5ª feira e domingos às 22H00 e 6ªfeira e sábado às 23H00 - com entrada gratuita até às 15h.