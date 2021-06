GrandOptical abre loja no El Corte Inglés de Lisboa

A GrandOptical, a Ótica por Excelência do Grupo GrandVision, inaugurou no dia 14 junho, oficialmente uma nova loja no piso 0 do El Corte Inglés de Lisboa.





A 9ª loja da marca em Portugal é o resultado da aquisição da Optica Gallery, com uma loja no El Corte Inglés de Gaia e outra em Lisboa, sendo agora esta última alvo de obra de melhoria e rebranding para GrandOptical, preservando a sua relação com o cliente desde o atendimento até às consultas de saúde visual. A renovação de visual e o aumento significativo da loja com 145m2 permite uma maior facilidade de navegação dentro da loja, aumentar a exposição dos seus produtos e a introdução de novas marcas.





Para celebrar a abertura a GrandOptical do El Corte Ingles de Lisboa oferece 20% de desconto em óculos graduados e 25% em óculos de sol.





Na GrandOptical, encontra os óculos das grandes marcas e as tendências mais recentes que complementam na perfeição os seus visuais, com a inovação e tecnologia mais avançada que lhe garantem um diagnóstico rápido e preciso.





Dior, Versace, Oliver Peoples, Chopard, Cartier, Tom Ford, Moschino, Givenchy, Fendi, Prada, Dolce&Gabbana, Marc Jacobs, Michael Kors, Gucci, Boss e Balenciaga são algumas das muitas marcas internacionais que fazem parte do portfólio da nova GrandOptical.





Presente nos maiores centros comerciais do país: Colombo, Almada Fórum, Cascais Shopping, MarShopping, NorteShopping, El Corte Inglés de Gaia, Oeiras Parque e Braga Parque e com mais de 20 anos em Portugal.





Sobre GrandOptical





Com mais de 80 lojas espalhadas por todo o mundo, a marca premium do grupo líder de mercado cujo lema é "Garantia de Satisfação Total" nasceu na década de 80, quando Daniel Abittan e Michael Likierman, dois empreendedores franceses, fizeram uma viagem a Nova Iorque à procura de novas ideias e oportunidades de negócio. Durante a estadia, Daniel partiu os seus óculos (uma situação bastante complicada devido à graduação que possuía) e ponderou voltar a França para mandar fazer uns novos. No entanto, antes de regressar ao país de origem decidiu, primeiro, fazer uma incursão nas ruas nova-iorquinas e constatou que as lojas de ótica anunciavam a fabricação de lentes em apenas uma hora. Perante a inovação, Daniel e Michael decidiram, de imediato, importar o conceito e adaptá-lo ao mercado francês. A 5 de Maio de 1989, no Centro Comercial Belle-Epine, em Paris, nasceu a primeira loja GrandOptical, sob o signo "O ótico que fabrica os seus óculos em apenas 1 hora." O sucesso foi imediato e o crescimento foi rápido, com muita determinação e método.





Presente no mercado português desde 1997, a GrandOptical tem atualmente nove lojas em Portugal e assume um posicionamento de "luxo acessível". A marca aposta em lojas com um design minimalista, clean e uma segmentação por tendências eyewear – Iconic, City, Design e Fashion, nas áreas de Senhora e Homem, para além de Luxo, Sol e Criança. As lojas da marca primam por um serviço em que a qualidade das maiores marcas de moda e a alta tecnologia nos cuidados óticos são o principal destaque. Em todas as lojas GrandOptical encontra-se disponível um serviço de optometria, altamente equipado, onde o cliente, mediante marcação prévia, pode executar o seu exame optométrico. A GrandOptical é o único centro de cuidados visuais que garante a montagem e entrega de óculos graduados com lentes monofocais numa hora e lentes progressivas em três horas, sendo a referência em ótica pelo seu posicionamento premium. Conhecida pela sofisticação que representa, continua a apostar, não só em grandes assinaturas de renome internacional, que primam pela diferença, mas sobretudo em marcas exclusivas e de luxo.