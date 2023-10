Grupo Auto-Industrial continua a revolucionar a Mobilidade Elétrica em Portugal com uma nova marca de Scooters Elétricas - WoW

O Grupo Auto-Industrial, através da empresa Solmotor S.A., é agora o importador e distribuidor da marca WoW em Portugal, operando assim ativamente no mercado da mobilidade eléctrica. Este desenvolvimento representa um passo significativo na direção de uma mobilidade mais elétrica e urbana, através da introdução das scooters elétricas WoW no país. Esta nova adição reforça o compromisso do Grupo com um futuro mais sustentável e consciente, refletindo um investimento robusto no sector da mobilidade elétrica e urbana.

Desenvolvida e fabricada na Itália, a WoW é uma marca de scooters 100% elétricas que surgiu como uma solução para a nova mobilidade urbana na Europa em 2019.





As scooters WoW destacam-se especialmente pelo seu design disruptivo, com linhas elegantes e iluminação Full LED. Além disso, oferecem um arranque estável e uma aceleração inigualável, mantendo o conforto de condução, mesmo para pessoas de estatura alta.

A marca oferece dois modelos: o WoW 774 e o WoW 775. Ambos os modelos se destacam pela impressionante autonomia devido ao rendimento superior do motor e à presença de duas baterias. Também, contam com um compartimento generoso de 50 litros sob o assento, rodas de 16 polegadas para uma condução segura e confortável, um sistema de travagem eletrónico que converte 80% da energia cinética em recarga de bateria e também a presença de duas baterias removíveis, permitindo a recarga em qualquer local conveniente.

O modelo WoW 774, equivalente a 50cc, está equipado de série com baterias padrão, permitindo-lhe atingir uma velocidade máxima de 45 km/h e oferecer uma potência de 4 kW. Com as baterias padrão, este modelo apresenta uma autonomia de até 80 km, enquanto com as baterias Plus, a autonomia pode chegar até 110 km. O WoW 774 está disponível para aquisição por um preço 'chave na mão' de 4.990€.

Já o modelo WoW 775, com 125cc, alcança uma velocidade máxima de 85 km/h, oferece 5 kW de potência e uma autonomia de até 95 km. Este modelo está à venda por 5.990€, com todas as despesas de transporte e legalização incluídas.





Para conduzir o modelo WoW 774, é necessário possuir a categoria AM, possível a partir dos 16 anos. No caso do modelo WoW 775, é necessário obter a categoria A1.

O lançamento oficial das scooters WoW em Portugal será no dia 4 de novembro, na i.lectric city no Parque das Nações. Os interessados terão a oportunidade de saber mais sobre as scooters WoW em primeira mão. Este espaço jovem e inovador é inteiramente dedicado à mobilidade elétrica e proporcionará um ambiente perfeito para que os visitantes conhecem e experimentem as scooters WoW.

Sobre o Grupo Auto-Industrial





O Grupo Auto-Industrial foi fundado em 1920 por um conjunto de investidores portugueses e tem sido pioneiro em variadas áreas no setor automóvel em Portugal. Atualmente está presente em diversas áreas de atividade: Comércio Automóvel, Importação e distribuição de Tratores e Máquinas Agrícolas, Importação e distribuição de Motores (marítimos e industriais) e Equipamentos Náuticos, Importação e distribuição de soluções de micro mobilidade. Com sede em Coimbra emprega cerca de 630 trabalhadores e teve em 2022 um volume de negócios agregado que atingiu os 220.7 milhões de euros.

