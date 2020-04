Grupo Cidália Cabeleireiros doa 1500 luvas ao Hospital Garcia de Orta.

"Hoje sentimo-nos de coração cheio. Foi dia de entregas, mas do tipo de entregas que não estamos habituados. Não carregámos champôs, nem condicionadores, nem mesmo pranchas para o cabelo.



Ajudámos quem mais necessita. Oferecemos ao Hospital Garcia da Horta, em Almada, 15 caixas de luvas, um bem preciosíssimo nos tempos em que vivemos.



Partilhamos esta iniciativa com o intuito de promover este tipo de ação, pois se cada um de nós, empresa ou particular, ajudar, de certeza que erradicaremos esta pandemia e voltaremos a reerguer Portugal ainda com mais força!"