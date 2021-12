Herdade Canal Caveira leva-o a provar os simples prazeres da vida

Esplanada pelo sopé da Serra de Grândola, a Herdade recebe a influência marítima do Oceano Atlântico, terra de um microclima único e original. Tem uma área de 45 hectares, dos quais 25 são de vinha e os restantes de pomar e montado. Com solos maioritariamente arenosos e a grande amplitude térmica que se faz sentir nesta zona do país, em pleno final de maturação das uvas, produzem-se vinhos elegantes e ao mesmo tempo complexos e persistentes.





Com 15 castas diferentes, a imaginação dos enólogos não para, fazendo blends e monocastas cheias de frescura, aromáticas e frutadas. As castas brancas (Antão Vaz, Arinto, Moscatel, Verdelho, Alvarinho, Sauvignon Blanc e Chardonnay) complementam-se neste terroir único e original. De igual modo, as castas tintas (Castelão, Alfrocheiro, Aragonez, Touriga Nacional, Tinto Cão, Cabernet Sauvignon, Alicante Bouschet e Syrah) são vinificadas de modo a nascerem vinhos com a elegância da Península de Setúbal e com o corpo, persistência e complexidade característica dos vinhos do Alentejo.





Um terroir perfeito para vinhos de qualidade e apreciadores exigentes. Com as marcas Serra Brava (registada em 1970), Herdade Canal Caveira e Vinha Morena entre brancos, rosés e tintos lançámos também um Moscatel Frisante: o primeiro com a designação de qualidade da Região Península de Setúbal.





Hoje, com uma adega moderna com capacidade para receber 300 toneladas de uva, com sala de enchimento e rotulagem, contamos também com uma excelente equipa de enólogos, viticultores, pessoal especializado no campo, técnicos de manutenção, técnicos de design, comerciais, administrativos e, mais recentemente, técnicos de enoturismo. A Adega é visitada para provas por pessoas de todo o mundo e os nossos principais mercados são o Canadá, Alemanha, Polónia e Lituânia.





Para Vanda Paiva, gerente da HCC "não pudemos deixar passar uma borracha por este último ano e fingir que nunca aconteceu, mas foi este ano que nos fez ter certeza que é aqui que queremos estar, é aqui que queremos continuar a proporcionar novas experiências e alegrias a quem bebe os nossos vinhos. É esta exigência constante pela qualidade e sustentabilidade que queremos manter. E são os sorrisos das pessoas que nos fazem felizes".